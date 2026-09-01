Irã volta a atacar bases norte-americanas na Jordânia

Presidente do Irã, Masoud Pezeshkian (Presidência iraniana/AFP)

O Irã voltou a atacar bases norte-americanas na Jordânia agora à noite em retaliação aos bombardeios anteriores lançados por Washington contra o país.

A Guarda Revolucionária comunicou que o ataque teve como alvo Camp Titin, uma base norte-americana do Corpo de Fuzileiros Navais, com mísseis balísticos pesados.

O Irã responde assim a ofensiva dos Estados Unidos, no segundo ataque em menos de 48 horas, apos um mês sem que tivessem sido divulgadas agressões entre as partes.

Segundo Washington, as forças dos EUA atacaram alvos da Guarda Revolucionária Islâmica, sem especificar quais, enquanto o corpo de elite iraniano assegurou que os bombardeios atingiram uma casa residencial em Sirik, perto do estreito de Ormuz, provocando vários mortos, sem especificar quantos, e pelo menos 50 feridos.

Já o Exército da Jordânia informou que dez dos mísseis iranianos foram interceptados, enquanto outros três atingiram zonas afastadas de centros povoados, sem causar vítimas. As consequências do ataque na Jordânia não foram divulgadas, apesar da Guarda Revolucionária ter garantido que destruiu infraestruturas.

Enquanto os mísseis lançados a partir do Irã dois dias antes foram interceptados, de acordo com as forças de segurança norte-americanas e jordanianas.

Os EUA justificaram o ataque de hoje como uma retaliação as tentativas de agressão iraniana contra o transporte marítimo comercial no Estreito de Ormuz e contra os militares norte-americanos destacados na região. Washington alegou que a primeira agressão, que ocorreu no último domingo, teve como alvo a ilha de Larak, a partir da qual Teerã se preparava para lançar mísseis carregados com minas marítimas para o Estreito de Ormuz. O ataque causou duas mortes.