Irã adverte EUA e diz que, a partir de agora, dará uma resposta "agressivamente desestabilizadora" aos EUA

Segundo autoridades iranianas, os americanos deverão pensar em "estocar gasolina" para os "meses sombrios que virão à frente"

Segundo Aref, a resposta será "desequilibrada, multifacetada e agressivamente desestabilizadora" (Divulgação / Islamic Republic of Iran)

Autoridades do Irã alertaram nesta quinta-feira (3) que Teerã "mudou sua doutrina de defesa" em decorrência dos últimos bombardeios realizados pelos Estados Unidos e anteciparam que, a partir de agora, sua resposta será "desequilibrada" e "agressivamente desestabilizadora".

"Os novos crimes dos Estados Unidos contra a nação iraniana alteraram nossas equações de segurança e nossa doutrina de defesa. A partir de agora, nossa resposta será desequilibrada, multifacetada e agressivamente desestabilizadora", afirmou o vice-presidente iraniano, Mohamed Reza Aref.

Assim, ele destacou que "os americanos devem pensar em estocar gasolina e combustível, já que a economia americana terá meses sombrios pela frente", segundo uma mensagem publicada nas redes sociais após os últimos ataques americanos, que deixaram pelo menos 18 mortos e cerca de 150 feridos.

Nos últimos dias, os Estados Unidos lançaram várias ondas de bombardeios contra o Irã, que respondeu com ataques contra interesses norte-americanos na região, em meio ao impasse no diálogo mediado pelo Paquistão para se chegar a um acordo que ponha fim à guerra iniciada em 28 de fevereiro pela ofensiva dos Estados Unidos e de Israel.