Erupção de vulcão na Indonésia suspende voos, aulas e pesca

Erupção do Anak Krakatau provocou a suspensão de voos em oito aeroportos da Indonésia e também afetou atividades escolares e de pesca; mais de 1,5 mil voos foram impactados

Erupção do vulcão Anak Krakatau provocou a suspensão de voos e afetou atividades na Indonésia neste domingo (6) (SUTANTA ADITYA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Uma erupção do Monte Anak Krakatau, na Indonésia, levou oito aeroportos a suspender as operações de voo neste domingo (6), afetando centenas de voos no principal aeroporto de Jacarta, após a interrupção de algumas atividades escolares e de pesca.

O Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta suspendeu as operações de voos devido às cinzas vulcânicas, informou o aeroporto em seu Instagram, deixando centenas de passageiros retidos no local.

A suspensão, prorrogada várias vezes, afetou 964 voos somente no principal aeroporto de Jacarta, informou o Ministério dos Transportes.

A Singapore Airlines, a Malaysia Airlines, a AirAsia e o Lion Air Group informaram que cancelaram voos de e para Jacarta pelo restante do dia.

O total de voos afetados nos oito aeroportos chegou a mais de 1.500 voos, envolvendo 170 mil passageiros, informou o ministério.

O Anak Krakatau, que fica aproximadamente a meio caminho entre Java e Sumatra, no vasto arquipélago da Indonésia, vem entrando em erupção desde a noite de sexta-feira, com cinzas vulcânicas detectadas no aeroporto na madrugada de domingo, informou o Ministério dos Transportes.

A cinza atingiu uma altura de até 6 mil metros no lado de Java do vulcão e 15 mil metros no lado de Sumatra e em algumas partes da província de Banten, em Java, informou a agência meteorológica BMKG em seu site.