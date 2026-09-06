Avião de carga da Amazon sai da pista e pega fogo em aeroporto de Miami

As imagens mostram o avião da Amazon apoiado sobre a fuselagem e praticamente intacta, apesar do incêndio

As imagens mostram o avião da Amazon apoiado sobre a fuselagem e praticamente intacta, apesar do incêndio. (Reprodução/Redes Sociais.)

Um avião de carga da Amazon saiu da pista neste domingo (6), no Aeroporto Internacional de Miami, atingiu vários veículos e pegou fogo, levantando uma densa nuvem de fumaça preta e forçando o fechamento de todas as pistas de um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), a aeronave ultrapassou o fim da pista por volta das 14h no horário local de Miami (15h em Brasília), após chegar de San Juan, em Porto Rico.

O avião da Prime Air, divisão de transporte aéreo da Amazon, parou ao lado de uma via, próximo a dois caminhões estacionados, segundo imagens divulgadas nas redes sociais. As imagens mostram a aeronave apoiada sobre a fuselagem e praticamente intacta, apesar do incêndio.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) informou que está "reunindo informações" sobre o acidente. Até o momento, não havia informações sobre feridos. A Amazon não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Todas as pistas e vias de taxiamento do aeroporto foram fechadas e uma paralisação geral das operações, o chamado "ground stop", entrou em vigor, segundo um porta-voz do aeroporto. A medida mantém os voos em solo e, na prática, interrompe as operações. A FAA informou que espera atrasos mesmo depois da reabertura, com um número inicialmente reduzido de pousos e decolagens.

O Corpo de Bombeiros do condado de Miami-Dade informou que o avião atingiu vários veículos após sair da pista e que as equipes encontraram a aeronave em chamas ao chegar ao local. Sessenta unidades da corporação foram mobilizadas para combater o incêndio, segundo publicação nas redes sociais na tarde deste domingo.