Acidente em Cabo Verde: ônibus com estudantes cai em barranco e deixa 25 mortos

O veículo transportava 32 pessoas e seguia de volta para São Filipe após uma atividade realizada anualmente para estudantes antes do retorno às aulas

O veículo transportava 32 pessoas e seguia de volta para São Filipe após uma atividade realizada anualmente para estudantes antes do retorno às aulas. (Reprodução/Redes Sociais.)

Pelo menos 25 pessoas, a maioria crianças e adolescentes, morreram após um ônibus cair em um barranco na Ilha do Fogo, no sul do arquipélago de Cabo Verde, localizado na costa noroeste da África. O grupo retornava de uma excursão ao Pico do Fogo, um vulcão localizado na ilha, na noite de sábado (5).

O veículo transportava 32 pessoas e seguia de volta para São Filipe após uma atividade realizada anualmente para estudantes antes do retorno às aulas, segundo autoridades locais. Outras pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave.

De acordo com testemunhas, um dos pneus do ônibus estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo. O ônibus derrapou e caiu em um barranco de cerca de 30 metros de profundidade, em uma região de difícil acesso.

As autoridades ainda investigam as circunstâncias do acidente. O presidente de Cabo Verde, José Maria Pereira Neves, classificou o episódio como uma “grande catástrofe”.

Segundo a imprensa local, sete corpos precisaram ser enterrados imediatamente devido ao estado em que se encontravam. Neves e outras autoridades devem visitar a Ilha do Fogo neste domingo (6).

Cabo Verde é um arquipélago de cerca de 550 mil habitantes de língua portuguesa localizado no Oceano Atlântico, a oeste da costa do Senegal.