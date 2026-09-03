Netanyahu anuncia a libertação de cinco civis libaneses após seis meses de conflitos

Beirute e Tel Aviv chegaram, em 26 junho, a um acordo preliminar com a mediação dos EUA, que estabelecia as bases para um cessar-fogo permanente

"Eles não estavam envolvidos em terrorismo e não há motivo para continuar mantendo-os em Israel", disse o premiê israelense (AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quinta-feira (3) a libertação de cinco cidadãos libaneses detidos no sul do país, atualmente ocupado pelo Exército israelense, como um gesto de boa vontade em vista das negociações que ambos os países mantêm para o fim das hostilidades, incluindo o desarmamento do partido-milícia Hezbollah.

"Foi decidido libertar cinco cidadãos libaneses que estavam detidos em áreas sob controle das Forças de Defesa de Israel no sul do Líbano", informou o gabinete do primeiro-ministro israelense em um comunicado divulgado nas redes sociais, no qual detalha que, após serem interrogados, "ficou claro que se trata de civis que não são membros de nenhuma organização terrorista"

"Eles não estavam envolvidos em terrorismo e não há motivo para continuar mantendo-os em Israel", explicou o gabinete de Netanyahu, que enquadra essa medida como "parte das negociações com o Líbano".

Nesse contexto, valorizou os esforços conjuntos com o Líbano para "localizar e repatriar os corpos dos líderes da comunidade judaica no Líbano, (...) sequestrados e assassinados por organizações terroristas em meados da década de 1980".

Dessa forma, Netanyahu destacou as "inúmeras operações para localizá-los, tanto por parte do Líbano quanto de Israel, incluindo operações de campo".

A mídia israelense informou ao longo do dia sobre o início do processo para libertar os presos detidos, que foram entregues ao Exército libanês, com a mediação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O primeiro liberado foi identificado como Malek Ghazi

Essa medida é a primeira desse tipo entre Israel e o Líbano desde que eclodiu uma nova guerra no último mês de março, à luz do ataque surpresa dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que resultou na morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei, cujo falecimento desencadeou ataques do Hezbollah contra território israelense.

Beirute e Tel Aviv chegaram, em 26 de junho, a um acordo preliminar com a mediação dos Estados Unidos, que estabelecia as bases para um cessar-fogo permanente no conflito. O pacto inclui o restabelecimento da soberania libanesa no sul do país, mas também o desarmamento do Hezbollah, questão que o grupo rejeitou categoricamente.