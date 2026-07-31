Líbano condena os mais recentes ataques de Israel no sul do país

"Os ataques em curso constituem uma violação clara do cessar-fogo", declarou o primeiro-ministro libanês

Nawaf Salam, primeiro-ministro libanês. (Foto: HOUSSAM SHBARO / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, acusou Israel de violar a soberania do Líbano, no contexto dos ataques israelenses no sul do país, que, segundo ele, envolveram explosões, bombardeios e destruição sistemática.

“Os ataques em curso constituem uma violação clara do cessar-fogo, assim como uma violação flagrante da soberania e da segurança do Líbano e dos princípios e regras do direito internacional", disse Salam.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, também condenou a operação além dos danos graves e as sérias repercussões que as forças armadas israelenses estão causando na maioria das aldeias do sul do Líbano, ameaçando a segurança dos civis.

Ambos os líderes libaneses ainda chamaram igualmente a atenção para o impacto das mais recentes ofensivas israelenses nos locais classificados como Patrimônio Mundial da UNESCO no sul do país.

Por outro lado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, em uma declaração conjunta disseram que as forças armadas israelenses destruíram túneis na zona de Beaufort, no sul do Líbano, usando cerca de 700 toneladas de explosivos.

A declaração alegou que a infraestrutura subterrânea era essencial para um plano do grupo Hezbollah destinado a invadir comunidades no norte de Israel. Tel Aviv descreveu que essa operação como uma violação flagrante do acordo de cessar-fogo por parte do Hezbollah, ocorrida no dia anterior.

"O Estado de Israel não aceitará qualquer violação do acordo de cessar-fogo", afirmaram Netanyahu e Katz, alertando que qualquer tentativa de prejudicar as forças israelenses ou civis receberia uma resposta severa e contundente em troca.

“As tropas israelenses vão permanecer na zona de segurança no sul do Líbano e vão continuar a destruir qualquer infraestrutura terrorista, para impedir qualquer tentativa do Hezbollah de reconstruir as suas capacidades", destacou o comunicado.