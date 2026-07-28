Líbano e Israel marcam conversações para avançar no acordo de paz

Tratativas do encontro também incluem à resolução de questões fronteiriças pendentes entre os dois lados

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que Israel e Líbano estão perto de um acordo de cessar-fogo (foto: NIDAL SOLH/AFP)

O governo dos Estados Unidos comunicou que serão realizadas novas conversações entre Israel e o Líbano, na capital italiana, nos dias 4 a 6 de agosto, com mediação de autoridades norte-americanas.

"Em Roma, os grupos técnicos se empenharão em fazer avançar a implementação integral do acordo-quadro assinado entre as partes. A experiência adquirida nas primeiras zonas irá nos ajudar a aperfeiçoar a implementação das zonas piloto, para que esta possa ser alargada de forma progressiva", adiantou um representante do Departamento de Estado dos EUA, em alusão à extensão do processo das "zonas piloto" no território libanês sob o comando do exercito do Líbano.

Além disso, as tratativas do encontro também incluem à resolução de questões fronteiriças pendentes entre os dois lados e à elaboração de um acordo global de paz e segurança.

Entretanto, o exército libanês condenou no último domingo a continuação das operações militares de Israel no sul do Líbano, considerando que isto impede a deslocação para a região, tal como previsto no acordo assinado em junho entre os dois países em Washington.

O acordo celebrado em junho prevê a mobilização do exército libanês em zonas piloto evacuadas pelas forças israelenses, que permanece ocupando uma parte do sul do país. E, apesar do acordo de cessar-fogo nos combates entre Israel e grupo xiita Hezbollah, pró-iraniano, as tropas israelenses continuam a realizar ataques intermitentes no sul.

Já o Hezbollah segue no centro do impasse sobre o controle e desarmamento total das áreas fronteiriças exigido nos entendimentos mediados por Washington.