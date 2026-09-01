Ataque russo contra Kiev faz mais de uma dezena de mortos

Além das vítimas mortais, pelo menos 20 pessoas ainda ficaram feridas

Os bombardeios russos tiveram as infraestruturas ferroviárias entre os principais alvos. (Foto: Kyrylo Chubotin / NurPhoto via AFP)

A Rússia realizou mais uma ofensiva de grande escala contra a região de Kiev durante a madrugada. Um ataque russo contra um depósito ferroviário em Kiev vitimou pelo menos oito pessoas e outras quatro nos arredores da capital ucraniana. Além das vítimas mortais, pelo menos 20 pessoas ainda ficaram feridas.

Os bombardeios russos tiveram as infraestruturas ferroviárias entre os principais alvos e o chefe das Ferrovias Ucranianas, Oleksandr Pertsovskyi, reportou que houve danos significativos nas estruturas. Edifícios residenciais também sofreram sérias avarias devido à queda de drones e mísseis russos na região.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andri Sibiga, disse que o novo ataque contra Kiev demonstra que, ao contrário do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que propôs um cessar-fogo e solicitou uma reunião entre os presidentes para discutir o fim da guerra, o líder do Kremlin, Vladimir Putin, não está interessado na paz.

Sibiga apelou mais uma vez para que se intensifique a pressão sobre Moscou com a aprovação, pelo parlamento dos EUA, de uma lei promovida, entre outros, pelo falecido senador republicano próximo do líder norte-americano Donald Trump, Lindsey Graham, que conferiria poderes adicionais ao presidente para impor sanções secundárias sob a forma de direitos tarifários a quem continuar a financiar o esforço de guerra russo através da compra de petróleo.

O chefe da diplomacia ucraniana pediu ainda novas sanções internacionais que afetem a capacidade da Rússia de continuar a produzir mísseis balísticos e instou os aliados a destinarem os ativos russos congelados, sobretudo na União Europeia, à ajuda à Ucrânia.

Já o Ministério russo da Defesa confirmou o ataque maciço com armas de longo alcance e alta precisão e drones, assinalando que os alvos foram instalações da indústria militar ucraniana, o setor energético e estruturas ligadas à produção de mísseis e drones.

A porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, alertou hoje novamente diplomatas e cidadãos estrangeiros para que deixem a capital ucraniana, ressaltando que vão aumentar o número de ataques contra a região.

Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques contra Kiev, provocando a morte de dezenas de civis. No domingo, o Ministério da Defesa russo já anunciou que se prepara para iniciar uma campanha de ataques contra instalações ligadas à produção e armazenamento de energia na Ucrânia.

Por sua vez, a Ucrânia atingiu nesta terça-feira (01) unidades de refinação de petróleo no complexo da Novatek, em Ust-Luga, na Rússia, um dos maiores e mais importantes portos do país no Mar Báltico e que abriga um importante centro de exportação.