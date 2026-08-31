Gráfica ucraniana que imprimia livros escolares é alvo de ataque russo

O ataque russo ocorreu quando a produção se intensificava para entregar 1,3 milhão de livros, o equivalente a cerca de 10% dos livros escolares para o novo ano letivo na Ucrânia. (AFP.)

Na madrugada desta segunda-feira (31), uma gráfica situada nos arredores de Kiev, capital ucraniana, foi bombardeada por um míssil russo. O ataque ocorreu quando a produção se intensificava para entregar 1,3 milhão de livros, o equivalente a cerca de 10% dos livros escolares para o novo ano letivo na Ucrânia.

A responsável por uma editora ucraniana, Viktoria Haidai, considera que foi um ato deliberado por parte de Moscou. "Os russos também estão destruindo gráficas na tentativa de apagar a Ucrânia como nação. Mas, francamente, não vão ter sucesso. É vital preservar a literatura ucraniana. A palavra é tudo. Representa o nosso desenvolvimento, a nossa cultura e o nosso patrimônio histórico, transmitido de geração em geração", afirmou.

Nos últimos dois meses, algumas das maiores editoras perderam os seus centros de distribuição, onde estavam armazenadas grandes quantidades de livros. A recuperação destes bens também se torna impossível, porque os livros, se não são afetados pelas chamas causadas pelos ataques, acabam por ser destruídos pela água necessária para combater os incêndios.

Segundo a mídia ucraniana, a Rússia já destruiu um terço de todos os livros impressos na Ucrânia este ano. “A Rússia atingiu gráficas e editoras em toda a Ucrânia e destruiu 12 milhões de livros”, relata a imprensa.

Mais de 35 instalações do setor editorial foram atingidas somente nas últimas semanas pelos ataques com drones russos. Entre elas, um mercado de livros usados em Pochaina, em Kiev, além de ofensivas contra centenas de locais com acervos de inúmeras obras valiosas.

O setor editorial da Ucrânia alertou que está sob ameaça e precisa de apoio internacional para se manter viável.