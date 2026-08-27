Trump afirma que Rússia "não atacará" território da Otan
Presidente americano disse ter tido "boas conversas" com Putin e que ele não tem intenções de atacar os países-membros da entidade
Publicado: 27/08/2026 às 17:03
Trump fez os comentários depois que o Kremlin classificou como "notícias alarmistas" as reportagens sobre a visita do diretor da CIA a Moscou (Jim Watson/AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (27) que a Rússia "não atacará" o território da Otan, rejeitando notícias da imprensa de que Washington estaria preocupado com uma possível ação russa na Europa.
Trump declarou ter tido "boas conversas" com o presidente russo, Vladimir Putin. "Ele não atacará território da Otan", enfatizou.
O presidente americano fez esses comentários depois que o Kremlin classificou como "notícias alarmistas" as reportagens sobre a visita do diretor da CIA a Moscou nesta semana.
"Há muitas notícias alarmistas sendo publicadas agora. É claro que isso não tem nada a ver com a realidade ou com as intenções da Rússia", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, nesta quinta-feira, alegando que Moscou é alvo de "agressão" de países europeus.
A Rússia, que trava uma guerra na Ucrânia desde 2022, nega repetidamente qualquer intenção de atacar qualquer país membro da Otan.
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