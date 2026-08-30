Sobe para 38 o número de mortos após ataque russo a depósito de munições perto de Kiev
O Ministério da Defesa da Rússia afirmou neste domingo (30) que se prepara para realizar "ataques maciços' contra a infraestrutura energética da Ucrânia
Publicado: 30/08/2026 às 11:21
Guerra da Rússia e Ucrânia (Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
O número de mortos em um ataque russo contra um armazém a oeste de Kiev subiu para 38 após o ataque mais letal da guerra na Ucrânia neste ano. Quatro pessoas continuam desaparecidas, segundo o presidente Volodymyr Zelenskyy em publicação nas redes sociais neste domingo (30).
Equipes de emergência seguem trabalhando na região do armazém para controlar focos residuais de incêndio, além de identificar e neutralizar possíveis dispositivos explosivos no local. Vinte pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças.
O Ministério da Defesa da Rússia afirmou neste domingo (30) que se prepara para realizar "ataques maciços' contra a infraestrutura energética da Ucrânia.
A declaração ocorre após uma campanha de drones ucranianos contra uma varejista russa conhecida como a "Amazon da Rússia" e contra instalações do setor de petróleo e gás do país. Segundo Kiev, os ataques têm como alvo setores que financiam e sustentam a invasão russa da Ucrânia.
O ministério russo classificou os ataques planejados como uma resposta aos "ataques contínuos de Kiev contra a infraestrutura civil e o setor de combustível e energia da Rússia".
Além do ataque ao armazém, outro ataque de drones russos atingiu Kiev na noite de sábado e deixou pelo menos três pessoas feridas. Os alertas de ataque aéreo permaneceram ativos ao longo do domingo (30).