Trump ameaça Canadá com consequências "muito piores" se líderes "palhaços" não "entrarem na linha"

O presidente dos EUA afirmou que "grande parte da eletricidade, do petróleo e do gás que o Canadá recebe é transportada através dos Estados Unidos"

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou nesta segunda-feira, 24, as autoridades canadenses de "palhaços" e afirmou que, se Ottawa não "entrar na linha", as consequências "serão muito piores", destacando especialmente a energia que o Canadá recebe através do território americano, poucas horas depois de anunciar que aumentará para 50% as tarifas sobre automóveis, caminhões, componentes automotivos e aço de origem canadense a partir de 1º de janeiro de 2027.

"Sem os Estados Unidos, o Canadá não conseguiria sobreviver; é daí que eles obtêm todo o seu dinheiro e, devido à sua atual má gestão, principalmente a do governador (o primeiro-ministro, Mark) Carney e seu capanga, (o governador de Ontário, Doug) Ford, não lhes será permitido continuar se aproveitando", afirmou Trump em uma postagem nas redes sociais na qual, apesar de ter afirmado nesta mesma segunda-feira que "o Canadá não será mais tratado como um estado" dos Estados Unidos, continuou se referindo a Carney como governador em vez de primeiro-ministro.

Em seguida, o morador da Casa Branca afirmou que "grande parte da eletricidade, do petróleo e do gás que o Canadá recebe é transportada através dos Estados Unidos" para, logo em seguida, alertar que "alguém deveria colocar esses palhaços na linha ou, caso contrário, as consequências para o Canadá serão muito piores".

JD VANCE: "VAMOS OBRIGAR OS CANADENSES A SENTAREM-SE À MESA"

Pouco depois, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou em declarações a um veículo de comunicação do Maine que, "infelizmente para os canadenses, eles dependem" da economia dos Estados Unidos e, mais especificamente, do estado do norte "do Maine, muito mais do que o Maine depende deles".

"Portanto, o que vamos fazer é impor regras justas, obrigar os canadenses a sentarem-se à mesa e garantir às empresas do Maine o mesmo tratamento que eles dão às suas próprias empresas", defendeu ele, descrevendo essa forma de agir como "justiça básica" e ressaltando que, em Washington, terão que "ser um pouco firmes" para conseguir alcançá-la.

"É isso que estamos tentando fazer", declarou o vice-presidente, que estimou que, "a longo prazo", esse tratamento "será benéfico para todos no Maine".

As declarações dos dois principais líderes do Executivo norte-americano ocorreram no mesmo dia em que o próprio Trump afirmou que aumentará para 50% as tarifas sobre automóveis, caminhões, peças automotivas e aço de origem canadense a partir de 1º de janeiro de 2027, após o fracasso das recentes negociações comerciais entre os dois países.

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