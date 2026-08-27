Trump assina decreto para mudar nome do Lago Ontário para 'Lago América'
"Temos um golfo e temos um lago. Só falta um oceano", comentou o presidente americano que anteriormente havia ordenado a mudança do nome do Golfo do México para "Golfo da América"
Publicado: 27/08/2026 às 15:36
O presidente Trump, ao lado do secretário do Interior, Doug Burgum, fala após assinar uma ordem executiva que visa renomear o Lago Ontário para Lago América (JIM WATSON / AFP)
Donald Trump, envolvido em uma disputa diplomática com o Canadá, assinou nesta quinta-feira (27) uma ordem executiva que muda "imediatamente" o nome do Lago Ontário, localizado na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, para "Lago América".
"Temos um golfo e temos um lago. Só falta um oceano", comentou o presidente americano, que anteriormente havia ordenado a mudança do nome do Golfo do México para "Golfo da América".
- Trump ameaça Canadá com consequências "muito piores" se líderes "palhaços" não "entrarem na linha"
- Trump anuncia que vai aumentar em 50% as tarifas sobre carros e aço do Canadá
- Governo Trump prevê impacto 'devastador' de guerra comercial para o Canadá
- Trump ameaça impedir abertura de uma ponte entre EUA e Canadá
- Trump ameaça Canadá com tarifas de 100% caso faça acordo comercial com a China