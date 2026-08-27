Trump assina decreto para mudar nome do Lago Ontário para 'Lago América'

"Temos um golfo e temos um lago. Só falta um oceano", comentou o presidente americano que anteriormente havia ordenado a mudança do nome do Golfo do México para "Golfo da América"

O presidente Trump, ao lado do secretário do Interior, Doug Burgum, fala após assinar uma ordem executiva que visa renomear o Lago Ontário para Lago América (JIM WATSON / AFP)

Donald Trump, envolvido em uma disputa diplomática com o Canadá, assinou nesta quinta-feira (27) uma ordem executiva que muda "imediatamente" o nome do Lago Ontário, localizado na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, para "Lago América".

"Temos um golfo e temos um lago. Só falta um oceano", comentou o presidente americano, que anteriormente havia ordenado a mudança do nome do Golfo do México para "Golfo da América".