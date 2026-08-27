Primeiro-ministro do Canadá rejeita a renomeação de Trump do "Lago Ontário" como "Lago América"

Mark Carney destacou a origem indígena do nome, que é mais antigo que o próprio Canadá e a Declaração de Independência dos EUA

"Os canadenses também sabem que nomear a realidade significa chamá-lo de Lago Ontário - então, agora e sempre", disse Carney (AFP / Daniel LEAL)

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, rejeitou a proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, de renomear o Lago Ontário como "Lago América", invocando as raízes indígenas do lago e destacando o episódio como parte de uma transformação dos Estados Unidos sob o governo do republicano.

Em uma postagem nas redes sociais, Carney observou que o Lago Ontário recebe seu nome da palavra Wendat "Ontari'io", que significa "o lago é bonito, o lago é grande", e disse que o nome é anterior tanto à Confederação Canadense quanto à Declaração de Independência dos EUA.

"Sabemos que a América está mudando. Seus relacionamentos comerciais, suas políticas externas, seus monumentos nacionais, seus hidrônimos", disse Carney.

"Os canadenses também sabem que nomear a realidade significa chamá-lo de Lago Ontário - então, agora e sempre".