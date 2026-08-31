NASA lança supertelescópio panorâmico a bordo de foguete da SpaceX

Estima-se que o telescópio Nancy Grace Roman execute em poucos meses o que o Hubble levaria séculos para concluir

NASA lança telescópio panorâmico que promete fazer em meses o trabalho de séculos do Hubble. (Divulgação)

A NASA lançou, no domingo (30), o telescópio Nancy Grace Roman a partir do Centro Espacial Kennedy, a bordo do foguete Falcon Heavy, da SpaceX.

Trata-se do maior observatório panorâmico já construído, com um campo de visão 100 vezes superior ao do Hubble. O novo equipamento promete desafiar a compreensão atual do cosmos ao mapear grandes extensões do universo em tempo recorde.

Projetado para grandes varreduras espaciais, estima-se que o telescópio execute em poucos meses o que o Hubble levaria séculos para concluir. Do tamanho de um ônibus, a estrutura conta com um espelho primário de 2,4 metros de diâmetro e uma câmera de 300 megapixels.

“Um único mês de observações permitirá rastrear a Via Láctea e detectar até metade de suas estrelas, gerando um catálogo sem precedentes. A missão visa explorar o universo e buscar respostas sobre energia escura, exoplanetas e astrofísica de infravermelho, o que pode transformar os modelos atuais da física”, informou a agência espacial norte-americana.

S/C Sep for Nancy Grace Roman Space Telescope. pic.twitter.com/0DzgZy0UNm — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) August 30, 2026

O observatório segue em direção a um ponto a cerca de 1,6 milhão de quilômetros da Terra — onde também opera o telescópio James Webb —, em uma viagem estimada em pouco mais de três meses.

O equipamento foi batizado em homenagem a Nancy Grace Roman (1925–2018), primeira astrônoma-chefe da NASA. Conhecida como a "Mãe do Hubble", ela foi a principal articuladora do programa de telescópios espaciais da agência entre as décadas de 1960 e 1970.