Suíça anuncia detenção de suspeito por ataque a tiros durante rave

Tiroteio aconteceu no fim-de-semana; uma italiana de 22 anos morreu e cinco pessoas ficaram feridas

A polícia afirmou que os feridos eram quatro suíços e uma alemã, com idades entre 24 e 31 anos (Harold CUNNINGHAM/AFP)

A polícia da Suíça anunciou nesta segunda-feira (31) a detenção de um homem de 43 anos sob "forte suspeita" de ser o responsável pelo tiroteio ocorrido no fim de semana durante uma festa rave na cidade de Aarau, que deixou um morto e cinco feridos.

"Um suíço de 43 anos foi detido pouco antes de 1h de segunda-feira", afirmou a polícia do cantão de Argóvia em um comunicado.

"Investigações sobre a sequência exata dos fatos, o contexto e a possível motivação estão em curso atualmente. No momento, consideramos que apenas um autor agiu", acrescenta a nota.

Os tiros foram disparados durante uma festa de música eletrônica no hipódromo de Aarau.

Uma jovem italiana de 22 anos "morreu na hora, apesar das tentativas de reanimação", informou a polícia. Cinco pessoas ficaram feridas.

No domingo (30), a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que entre os feridos havia dois cidadãos italianos. No entanto, nesta segunda-feira a polícia de Argóvia afirmou que os feridos eram quatro suíços e uma alemã, com idades entre 24 e 31 anos.

Os feridos foram hospitalizados "com ferimentos que vão de leves a graves", informou a polícia.