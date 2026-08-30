Número de mortos após tragédia no Nepal e na China ultrapassa 800, com 3 mil desaparecidos

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades locais neste domingo (30), ainda há 2.502 pessoas desaparecidas

Moradores observam prédios e ruas submersos pela lama após inundações repentinas e um desastre causado por deslizamento de terra no Nepal (PRAKASH MATHEMA / AFP)

O número provisório de mortos pelas devastadoras inundações que atingiram a fronteira entre o Nepal e a China na quarta-feira (26) ultrapassou 800, com cerca de 3 mil pessoas ainda desaparecidas, anunciou neste domingo (30) a autoridade de gestão de emergências do Nepal.

A agência nepalesa de redução de riscos de desastres afirmou que quase 20 mil agentes de segurança foram mobilizados para as operações de resgate e que aproximadamente 8.730 pessoas foram resgatadas até o momento.

O que causou o desastre na fronteira do Nepal

Um tremor de terra de 4,4 de magnitude atingiu a região do Nepal pouco antes do desastre que deixou 675 mortos até o momento.

A suspeita é que esse terremoto, registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) a 10 quilômetros de profundidade, tenha causado uma avalanche no rio Lhende Khola.

Como a região havia sofrido chuvas intensas, a água congelada estava represada. A inundação repentina teria sido causada, então, pelo gelo rompido com o tremor.

As inundações e as penetrações de terra são frequentes durante a temporada de monções no verão no Nepal e em todo o Sul da Ásia. Segundo os cientistas, as mudanças climáticas aumentam a intensidade e a frequência desse tipo de características.

A Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres assinalou que informações de satélite da Planet Labs indicam que um "deslizamento de neve e rochas" na fronteira entre o Nepal e a China pode ter causado inundações.

Do lado chinês, o canal estatal CCTV informou que "uma penetração de terra no lado nepalês provocou muitas vítimas e desaparecidos no porto de Gyirong". O local liga a região autônoma do Tibete com o Nepal.