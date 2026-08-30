Ataque a tiros em festa rave na Suíça deixa ao menos um morto e cinco feridos

A polícia afirmou que as possíveis motivações e as circunstâncias exatas do incidente ainda estão sendo investigadas

Agentes da polícia isolaram a área onde ocorreu o tiroteio em Aarau, no norte da Suíça (HAROLD CUNNINGHAM/AFP)

Um ataque a tiros em um festival de música eletrônica em Aarau, no norte da Suíça, deixou uma pessoa morta e cinco feridas, informou a polícia local neste domingo (30).

Uma grande operação foi iniciada para encontrar os atiradores. Segundo a mídia local, o ataque ocorreu antes das 3h00 (22h00 de sábado, no horário de Brasília) perto do Aarauer Rave, um festival anual de música techno que atraiu aproximadamente 3.500 pessoas ao hipódromo da cidade entre a tarde de sábado e a manhã de domingo.

"De acordo com os primeiros relatos, o ataque desta noite na área de Schachen, em Aarau, resultou em uma morte e cinco feridos, alguns deles graves", anunciou a polícia cantonal de Argóvia na rede X.

"A busca pelos autores, cujas identidades ainda são desconhecidas, continua", acrescentou.

A polícia afirmou que as possíveis motivações e as circunstâncias exatas do incidente ainda estão sendo investigadas. Ao ser contatada pela AFP, a polícia não informou quantos suspeitos permanecem foragidos ou que tipo de armas de fogo foram usadas.

As autoridades lançaram uma operação em larga escala para encontrar os suspeitos e afirmaram ter reforçado a presença policial para além de Aarau "por precaução".

Um jornalista da AFP observou policiais armados posicionados ao redor da área do ataque e ao longo da rodovia, a até 30 quilômetros da cidade.

Segundo a imprensa local, um helicóptero militar Super Puma foi mobilizado na capital do cantão de Argóvia, juntamente com diversas equipes de resgate, bombeiros e paramédicos.

Testemunhas disseram ao jornal Blick que o ataque ocorreu durante o festival e que, após inicialmente confundirem o barulho com fogos de artifício, muitas pessoas buscaram refúgio em um ginásio próximo. Segundo o jornal, uma testemunha descreveu ter ouvido "rajadas de tiros".

Uma moradora de Aarau publicou um vídeo nas redes sociais mostrando ruas desertas com várias detonações secas e agudas, semelhantes a tiros, audíveis ao fundo.

A polícia cantonal de Argóvia informou que abriu uma investigação e pediu ao público que se mantenha afastado da área. Também solicitou que qualquer pessoa com fotos ou gravações de vídeo as envie através de sua conta no Instagram.

"O perímetro ao redor do hipódromo, da piscina e do complexo esportivo permanece isolado em uma ampla área", acrescentou a polícia em comunicado.