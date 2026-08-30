Menina é resgatada após 60 horas soterrada em escombros no Nepal
A autoridade armada nepalense disse que ela foi levada de helicóptero até um hospital, onde recebeu atendimento médico
Publicado: 30/08/2026 às 09:48
Criança estava sob vão de escombros e foi encontrada com vida. (Reprodução/Redes Sociais.)
Uma menina de seis anos foi resgatada com vida após ficar 60 horas soterrada sob lama e escombros na fronteira de Timure, entre o Nepal e o Tibete chinês. O vídeo do resgate foi divulgado pela Força Armada Policial do Nepal neste sábado (29).
Não foram divulgadas informações sobre a família da menina, seu estado de saúde ou se ela perdeu parentes. A autoridade armada nepalense disse que ela foi levada de helicóptero até um hospital, onde recebeu atendimento médico. O jornal português Espresso conseguiu confirmar a idade da criança.
Identificada como Manisha Magar, ela estava em um vão sob restos de casa. Os resgatistas conseguiram retirar os escombros até acessar o local onde ela estava. O vídeo divulgado mostra a criança sentada, se movimentando, agasalhada e comendo.
A retirada de pessoas com vida dos escombros tem ficado cada vez mais rara, à medida em que o tempo passa. Cerca de 3 mil pessoas ainda seguem desaparecidas entre Nepal e China e 633 morreram.
São ao todo 2.426 desaparecidos no Nepal e 554 no Tibete chinês. Pelo menos 540 são estrangeiros.
Na última sexta (28), o Ministério das Relações Exteriores do Nepal disse que o país não precisava de ajuda internacional e que suas equipes internas conseguiriam realizar o resgate sozinhas. Horas depois, porém, o governo mudou de posição e passou a aceitar apoio internacional.
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Com informações do Correio Braziliense.