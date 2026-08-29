Sobe para 675 o número de mortos por avalanche no Nepal após intensas chuvas

DE acordo com as autoridades, quase 3 mil pessoas estão desaparecidas nos dois países, pelo menos 2.426 delas no Nepal

Desastre atingiu uma região da fronteira entre o Nepal e a China (Prakash Mathema/AFP)

O número oficial e provisório de mortos no Nepal devido à avalanche de quarta-feira (26) subiu para 675, de acordo com uma nova contagem divulgada neste sábado (29) pela autoridade de gestão de desastres.

O número anterior de mortos no lado nepalês era de 633. Na vizinha China, as autoridades relataram sete mortes até o momento na região do Tibete, elevando o total de ambos os países para 682.

Quase 3 mil pessoas estão desaparecidas nos dois países, pelo menos 2.426 delas no Nepal.

O que causou o desastre no Nepal que deixou quase 100 mortos

Um tremor de terra de 4,4 de magnitude atingiu a região do Nepal pouco antes do desastre que deixou 675 mortos até o momento.

A suspeita é que esse terremoto, registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) a 10 quilômetros de profundidade, tenha causado uma avalanche no rio Lhende Khola.

Como a região havia sofrido chuvas intensas, a água congelada estava represada. A inundação repentina teria sido causada, então, pelo gelo rompido com o tremor.

As inundações e as penetrações de terra são frequentes durante a temporada de monções no verão no Nepal e em todo o Sul da Ásia. Segundo os cientistas, as mudanças climáticas aumentam a intensidade e a frequência desse tipo de características.

A Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres assinalou que informações de satélite da Planet Labs indicam que um "deslizamento de neve e rochas" na fronteira entre o Nepal e a China pode ter causado inundações.

Do lado chinês, o canal estatal CCTV informou que "uma penetração de terra no lado nepalês provocou muitas vítimas e desaparecidos no porto de Gyirong". O local liga a região autônoma do Tibete com o Nepal.