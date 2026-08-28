China alerta para "alto risco" de colapso de lago formado após deslizamento no Tibete

Lago se formou depois que uma massa de lama e detritos atingiu, na quarta-feira, o centro fronteiriço de Gyirong, no Tibete

Vista aérea da área afetada por deslizamentos de terra perto do posto fronteiriço de Gyirong, no Tibete (Handout/Tibet Military Command /AFP)

Um lago formado após um deslizamento de terra atingir a fronteira entre a China e o Nepal apresenta “alto risco” de romper e provocar novas inundações, informou a imprensa estatal chinesa, citando autoridades responsáveis pelos recursos hídricos.

Espera-se que o nível da água continue subindo nos próximos três dias, com pico previsto para cerca de 1º de setembro, segundo a emissora estatal CCTV.

O lago se formou depois que uma massa de lama e detritos atingiu, na quarta-feira, o centro fronteiriço de Gyirong, no Tibete, deixando centenas de desaparecidos.

"O volume de água que entra no lago pode alcançar cerca de 3 milhões de metros cúbicos nos próximos três dias devido às chuvas contínuas, o que aumenta o risco de uma ruptura que poderia fazer as águas seguirem rio abaixo e causar danos adicionais", informou a agência estatal de notícias Xinhua nesta quinta-feira (27). Há previsão de chuva para a região nos próximos três dias.

A CCTV indicou que, até a manhã desta sexta-feira, 499 moradores locais e 555 turistas haviam sido retirados da área afetada pelo desastre. A emissora não especificou as nacionalidades dos turistas.