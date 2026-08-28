Músico cubano vencedor do Grammy Latino é detido pelo ICE nos EUA
Degnis Nelson Bofill Miranda, de acordo com o Serviço de Imigração dos EUA, estaria em situação irregular, com um pedido de visto pendente
Publicado: 28/08/2026 às 17:13
Segundo o ICE, o músico estaria em situação irregular, com um pedido de asilo pendente (Repordução/Instagram)
Degnis Nelson Bofill Miranda, músico cubano e vencedor do Grammy Latino 2022, foi detido pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE) após um show nos Estados Unidos. A operação aconteceu no Aeroporto Internacional de Miami quando ele saiu de um voo vindo de Nova York em 19 de agosto.
Em entrevista à CBS News Miami, Mara Delgado, sua esposa, relatou momentos de tensão e incerteza sobre o futuro: "Estou preocupada com a possibilidade dele ser deportado, porque não sei quando poderei vê-lo novamente".
Inicialmente, o músico passou dias no escritório de Operações de Execução e Remoção (ERO) do ICE em Miramar. Em seguida, foi transferido para o Centro de Detenção de Krome, no Condado de Miami-Dade.
"Terrível", continuou Delgado. "Comecei a entrar em pânico, porque com tudo o que tem acontecido, eu sabia que isso sempre é uma possibilidade para nós, imigrantes."
ICE diz que músico estava em situação irregular
Delgado afirmou que Bofill teria um pedido de asilo pendente. Ainda, ela diz que seu desejo é seguir com o processo fora da detenção.
Em contrapartida, o ICE emitiu um comunicado ao veículo de imprensa no qual declarava que Bofill estaria em situação irregular dentro do país, e sua prisão teria se dado em operação de "fiscalização de imigração". "Ele terá direito a um processo justo", afirma a declaração.
A esposa do músico iniciou uma campanha que busca reunir dinheiro para custear as despesas jurídicas. A meta é de US$60 mil (cerca de R$312 mil).
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