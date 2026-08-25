EUA revogará vistos de milhares de solicitantes de asilo

Departamento de Estado afirma que serão caçados todas as permissões de "estrangeiros que tiverem chegado aos Estados Unidos alegando ser visitantes de curta duração, mas que depois solicitam asilo para ficar de forma permanente"

A Casa Branca deu a entender que até 200 mil vistos seriam afetados e afirmou que se trataria da "maior anulação em massa de vistos da História" (AFP)

O Departamento de Estado anunciou, nesta terça-feira (25), que vai revogar os vistos de negócios e turismo de um grande número de estrangeiros que pediram asilo nos Estados Unidos, no âmbito da política anti-migratória do presidente Donald Trump.

"Estamos colaborando com o DHS (Departamento de Segurança Interna) para identificar e revogar os vistos de não imigrante dos estrangeiros que tiverem chegado aos Estados Unidos alegando ser visitantes de curta duração, mas que depois solicitam asilo para ficar aqui de forma permanente", disse à AFP o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmando informações da imprensa.

"Obter um visto a fim de solicitar asilo constitui fraude, o que é motivo para a revogação", acrescentou Pigott.

Veículos de mídia americanos reportaram que o governo revogou até 200 mil vistos, o que representaria um recorde.

O Departamento de Estado não confirmou este número, mas tampouco o desmentiu. E destacou que o processo será realizado "de forma progressiva".

No começo de agosto, o Departamento de Estado anunciou que, desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025, cerca de 175 mil estrangeiros tiveram revogados seus vistos por motivos tão diversos como atividades criminosas, infrações da lei como dirigir sob efeito de álcool ou outras substâncias, ou até mesmo ter "comemorado" o assassinato do conservador Charlie Kirk.

Trump fez da luta contra a imigração ilegal uma prioridade e expulsou maciçamente imigrantes em situação irregular. O republicano também restringiu de forma ampla a entrada legal de cidadãos estrangeiros.