Veja a lista de países afetados com a suspensão de vistos de imigração nos Estados Unidos

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (14), a suspensão da concessão de vistos para cidadãos de 75 países, entre eles o Brasil. A medida, que começará a valer a partir do dia 21 de janeiro, atinge estrangeiros que pretendem se estabelecer de forma permanente no país norte-americano.

De acordo com o governo norte-americano, a restrição não se aplica a turistas, estudantes de intercâmbio nem a profissionais com contratos temporários, que continuam autorizados a solicitar vistos dentro dessas categorias.

Em publicação nas redes sociais, o governo do então presidente Donald Trump afirmou que a decisão tem como alvo países “cujos migrantes utilizam os sistemas de assistência e bem-estar social dos americanos em níveis considerados inaceitáveis”.

No entanto, não foram divulgados os critérios objetivos utilizados para definir a suposta exploração indevida dos serviços públicos por parte dessas nações.

Até o momento, o governo americano também não informou por quanto tempo a suspensão permanecerá em vigor, nem se há possibilidade de revisão da medida.

Veja lista de países afetados

Além do Brasil, a lista inclui outros países da América Latina, como Colômbia, Cuba e Uruguai, entre diversas nações de outras regiões do mundo. A relação completa foi divulgada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.