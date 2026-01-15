Veja a lista de países afetados com a suspensão de vistos de imigração nos Estados Unidos
Decisão afeta vistos de residência para 75 países, incluindo Brasil, Colômbia e Uruguai
Publicado: 15/01/2026 às 11:46
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)
Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (14), a suspensão da concessão de vistos para cidadãos de 75 países, entre eles o Brasil. A medida, que começará a valer a partir do dia 21 de janeiro, atinge estrangeiros que pretendem se estabelecer de forma permanente no país norte-americano.
De acordo com o governo norte-americano, a restrição não se aplica a turistas, estudantes de intercâmbio nem a profissionais com contratos temporários, que continuam autorizados a solicitar vistos dentro dessas categorias.
Em publicação nas redes sociais, o governo do então presidente Donald Trump afirmou que a decisão tem como alvo países “cujos migrantes utilizam os sistemas de assistência e bem-estar social dos americanos em níveis considerados inaceitáveis”.
No entanto, não foram divulgados os critérios objetivos utilizados para definir a suposta exploração indevida dos serviços públicos por parte dessas nações.
Até o momento, o governo americano também não informou por quanto tempo a suspensão permanecerá em vigor, nem se há possibilidade de revisão da medida.
Veja lista de países afetados
Além do Brasil, a lista inclui outros países da América Latina, como Colômbia, Cuba e Uruguai, entre diversas nações de outras regiões do mundo. A relação completa foi divulgada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.
- Afeganistão
- Albânia
- Argélia
- Antígua e Barbuda
- Armênia
- Azerbaijão
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belize
- Butão
- Bósnia
- Brasil
- Camboja
- Camarões
- Cabo Verde
- Cazaquistão
- Colômbia
- Congo
- Costa do Marfim
- Cuba
- Dominica
- Egito
- Eritreia
- Etiópia
- Fiji
- Gâmbia
- Geórgia
- Gana
- Granada
- Guatemala
- Guiné
- Haiti
- Irã
- Iraque
- Jamaica
- Jordânia
- Kosovo
- Kuwait
- Quirguistão
- Laos
- Líbano
- Libéria
- Líbia
- Macedônia do Norte
- Mianmar
- Moldávia
- Mongólia
- Montenegro
- Marrocos
- Nepal
- Nicarágua
- Nigéria
- Paquistão
- República Democrática do Congo
- Rússia
- Ruanda
- São Cristóvão e Névis
- Santa Lúcia
- São Vicente e Granadinas
- Senegal
- Serra Leoa
- Somália
- Sudão do Sul
- Sudão
- Síria
- Tanzânia
- Tailândia
- Togo
- Tunísia
- Uganda
- Uruguai
- Uzbequistão
- Iêmen