° / °
Mundo
Mudanças

Veja a lista de países afetados com a suspensão de vistos de imigração nos Estados Unidos

Decisão afeta vistos de residência para 75 países, incluindo Brasil, Colômbia e Uruguai

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/01/2026 às 11:46

Seguir no Google News Seguir

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump /MANDEL NGAN / AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (14), a suspensão da concessão de vistos para cidadãos de 75 países, entre eles o Brasil. A medida, que começará a valer a partir do dia 21 de janeiro, atinge estrangeiros que pretendem se estabelecer de forma permanente no país norte-americano.

De acordo com o governo norte-americano, a restrição não se aplica a turistas, estudantes de intercâmbio nem a profissionais com contratos temporários, que continuam autorizados a solicitar vistos dentro dessas categorias.

Em publicação nas redes sociais, o governo do então presidente Donald Trump afirmou que a decisão tem como alvo países “cujos migrantes utilizam os sistemas de assistência e bem-estar social dos americanos em níveis considerados inaceitáveis”.

No entanto, não foram divulgados os critérios objetivos utilizados para definir a suposta exploração indevida dos serviços públicos por parte dessas nações. 

Até o momento, o governo americano também não informou por quanto tempo a suspensão permanecerá em vigor, nem se há possibilidade de revisão da medida.

Veja lista de países afetados

Além do Brasil, a lista inclui outros países da América Latina, como Colômbia, Cuba e Uruguai, entre diversas nações de outras regiões do mundo. A relação completa foi divulgada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.

  1. Afeganistão
  2. Albânia
  3. Argélia
  4. Antígua e Barbuda
  5. Armênia
  6. Azerbaijão
  7. Bahamas
  8. Bangladesh
  9. Barbados
  10. Belarus
  11. Belize
  12. Butão
  13. Bósnia
  14. Brasil
  15. Camboja
  16. Camarões
  17. Cabo Verde
  18. Cazaquistão
  19. Colômbia
  20. Congo
  21. Costa do Marfim
  22. Cuba
  23. Dominica
  24. Egito
  25. Eritreia
  26. Etiópia
  27. Fiji
  28. Gâmbia
  29. Geórgia
  30. Gana
  31. Granada
  32. Guatemala
  33. Guiné
  34. Haiti
  35. Irã
  36. Iraque
  37. Jamaica
  38. Jordânia
  39. Kosovo
  40. Kuwait
  41. Quirguistão
  42. Laos
  43. Líbano
  44. Libéria
  45. Líbia
  46. Macedônia do Norte
  47. Mianmar
  48. Moldávia
  49. Mongólia
  50. Montenegro
  51. Marrocos
  52. Nepal
  53. Nicarágua
  54. Nigéria
  55. Paquistão
  56. República Democrática do Congo
  57. Rússia
  58. Ruanda
  59. São Cristóvão e Névis
  60. Santa Lúcia
  61. São Vicente e Granadinas
  62. Senegal
  63. Serra Leoa
  64. Somália
  65. Sudão do Sul
  66. Sudão
  67. Síria
  68. Tanzânia
  69. Tailândia
  70. Togo
  71. Tunísia
  72. Uganda
  73. Uruguai
  74. Uzbequistão
  75. Iêmen

Veja também:

brasil , visto
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP