Suspensão de novos vistos de imigração para os EUA começa nesta quarta-feira (21)
Lista inclui Brasil e mais 74 países e não afeta vistos de turismo
Publicado: 21/01/2026 às 18:42
Detalhe de visto dos Estados Unidos (kstudio/Freepik)
O Departamento de Estado dos Estados Unidos (EUA) suspendeu temporariamente, a partir desta quarta-feira (21), a emissão de novos vistos de imigração para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil.
A medida, anunciada em 14 de janeiro, altera o processamento de pedidos de residência permanente por parte de cidadãos de nações classificadas como de "alto risco de utilização de benefícios sociais".
Para justificar a revisão de todas as políticas de imigração para daquele país, o Departamento de Estado disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou claro que os imigrantes devem ser financeiramente autossuficientes e não devem “representar um fardo financeiro para os norte-americanos”.
“O Departamento de Estado [dos Estados Unidos] está realizando uma revisão completa de todas as políticas, regulamentos e diretrizes para garantir que imigrantes desses países de alto risco não utilizem programas de assistência social nos Estados Unidos nem se tornem um ônus para o Estado”, diz a publicação oficial.
Exceções
Vistos de turismo e para trabalho temporário seguem válidos, de acordo com informe publicado no site da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Vistos de turismo também continuarão sendo emitidos, pois são considerados vistos de não imigrante
Além destes casos, quem já possui um visto de imigrante válido não terá o documento revogado, o que mantém o direito de viajar sujeito à admissão pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.
Cidadãos com dupla nacionalidade que apresentem um outro passaporte válido de um país não listado acima estão isentos dessa pausa.
Procedimentos regulares
Apesar da suspensão da entrega do documento final, as etapas administrativas permanecem. De acordo com o comunicado oficial da representação diplomática norte-americana no Brasil, os solicitantes podem seguir enviando seus pedidos de visto e comparecendo às entrevistas agendadas nas respectivas embaixadas e consulados estadunidenses.
No entanto, a chancelaria alertou que nenhum visto de imigrante será efetivamente emitido enquanto a diretriz do Departamento de Estado dos Estados Unidos estiver em vigor.
A Agência Brasil procurou o Ministério das Relações Exteriores (MRE) para um o posicionamento sobre a suspensão da emissão de vistos para solicitantes brasileiros e aguarda a resposta.
Confira abaixo a lista dos países que tiveram visto de imigração para os EUA suspenso:
Afeganistão
Albânia
Argélia
Antígua e Barbuda
Armênia
Azerbaijão
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belize
Bósnia
Brasil
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Cazaquistão
Colômbia
Costa do Marfim
Cuba
Dominica
Egito
Eritréia
Etiópia
Fiji
Gâmbia
Gana
Geórgia
Granada
Guatemala
Guiné
Haiti
Iêmen
Irã
Iraque
Jamaica
Jordânia
Kosovo
Kuwait
Laos
Líbano
Libéria
Líbia
Macedônia do Norte
Marrocos
Mianmar
Moldávia
Mongólia
Montenegro
Nepal
Nicarágua
Nigéria
Paquistão
Quirguistão
República Democrática do Congo
República do Congo
Ruanda
Rússia
Santa Lúcia
São Cristóvão e Névis
São Vicente e Granadinas
Senegal
Serra Leoa
Síria
Somália
Sudão do Sul
Sudão
Tailândia
Tanzânia
Togo
Tunísia
Uganda
Uruguai
Uzbequistão