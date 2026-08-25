Canadá imporá tarifas de 15% a 50% sobre produtos americanos

Tarifas entram em vigor em setembro como retaliação do Canadá às taxas impostas pelos Estados Unidos

Primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney (Foto: Dave Chan/AFP)

O Canadá anunciou, nesta terça-feira (25), tarifas de retaliação sobre produtos americanos, que variam de 15% a 50%, intensificando a guerra comercial entre esses aliados de longa data.

As tarifas de retaliação de Ottawa entrarão em vigor em 8 de setembro, data previamente anunciada pelo primeiro-ministro, Mark Carney, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor tarifas de 50% sobre produtos canadenses no sábado (22).

Carney afirmou na segunda-feira (24) que o objetivo das negociações comerciais com Washington "sempre foi conseguir o melhor acordo para os canadenses, nunca um acordo a qualquer preço ou em qualquer prazo".

Mas o premiê acrescentou que, durante as negociações, "os americanos queriam destruir nossas principais indústrias (...) por meio de condições injustas". "Essa é uma das principais razões pelas quais dissemos não", ressaltou.

Entenda o caso

Na sexta-feira (21), Estados Unidos e Canadá fracassaram em suas negociações para chegar a um acordo que evitasse a imposição de novas tarifas de 50% por parte do governo Trump sobre uma série de produtos canadenses.

As tarifas entraram em vigor no final de semana. São aplicadas a produtos canadenses avaliados em cerca de 20 bilhões de dólares (R$ 103 bilhões) e representam 5,5% das exportações totais do Canadá para o país vizinho.

O presidente americano afirmou na segunda-feira que pretende dobrar as tarifas de uma série de produtos do setor automotivo do Canadá a partir de 2027, em plena escalada tarifária entre os dois parceiros.

Atualmente, as tarifas sobre os automóveis são de 25% se não incluírem materiais americanos em sua fabricação, enquanto as importações de aço já têm, no geral, tarifas de 50%.