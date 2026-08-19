Acidente de helicóptero no Quênia deixa sete mortos, incluindo chefe de inteligência do Equador

Michele Sensi-Contugi, chefe do Centro Nacional de Inteligência do Equador, e sua esposa estão entre mortos (Rodrigo Buendia/AFP)

O chefe da inteligência do Equador, sua esposa e cinco americanos morreram nesta quarta-feira (19) no acidente de um helicóptero que transportava turistas e caiu no centro do Quênia, informaram as autoridades.

A aeronave caiu na região do Monte Ololokwe, cerca de 250 km ao norte de Nairóbi, disse uma fonte da aviação à AFP. Em um vídeo publicado no X, é possível ver uma fumaça negra subindo da base da imponente montanha.

"Posso confirmar que ocorreu um acidente; não há sobreviventes", disse a fonte, que pediu anonimato.

Entre os mortos estão o chefe do Centro Nacional de Inteligência do Equador, Michele Sensi-Contugi, e sua esposa, a designer Stephany Hollihan. Também morreram cinco americanos, segundo informou o Departamento de Estado em um e-mail à AFP.

"Hoje é um dia muito triste e doloroso. Há momentos em que as palavras não são suficientes para compreender nem explicar uma perda tão inesperada", disse no X a vice-presidente equatoriana, María José Pinto, que enviou suas condolências.

Sensi-Contugi era chefe do Centro Nacional de Inteligência e muito próximo do presidente Daniel Noboa, à frente de um país mergulhado em uma grave crise de segurança.

Ele tinha 44 anos e era filho de pai italiano e mãe equatoriana. Foi nomeado chefe da Inteligência em 2024 e, ao mesmo tempo, ocupou durante alguns meses o cargo de ministro do Governo. Antes de ingressar no setor público, era conhecido como um empresário milionário do ramo de roupas.

Sua esposa, Hollihan, de 42 anos, era amiga pessoal da primeira-dama Lavinia Valbonesi, que desfilava com as roupas que ela desenhava.

O helicóptero em que viajavam decolou da localidade de Loisaba e caiu por volta das 9h13 locais (3h13 de Brasília), informou a Autoridade de Aviação Civil do Quênia (KCAA) em um comunicado.

A causa do acidente ainda está sendo investigada.

O Ololokwe é uma montanha sagrada do povo samburu, cujo cume se eleva a 2 mil metros de altitude, e também é uma área de trilhas turísticas.

Várias empresas oferecem voos panorâmicos de helicóptero.

Em março, um acidente envolvendo uma dessas aeronaves no oeste do Quênia causou a morte de seis pessoas, entre elas um membro do Parlamento.