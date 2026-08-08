Família que morreu em helicóptero no Rio celebrava aniversário de familiar

As vítimas são turistas colombianas e o piloto da aeronave; todos morreram carbonizados

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado às 11h11 para atender à ocorrência. (Reprodução/X.)

Foram identificadas as quatro vítimas fatais da queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no fim da manhã deste sábado (8).

As vítimas são as turistas colombianas Rocio Cubillos, de 59 anos; Wendy Manrique, de 37; e Sofia Murillo, de 17. As três eram, respectivamente, avó, filha e neta. O piloto da aeronave, Alessandro Rocha, também morreu no local. Os 4 ocupantes do helicóptero morreram carbonizados.

A família chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira (3) e permaneceria na cidade até a próxima terça-feira (11). Rocio, Wendy e Sofia estavam hospedadas na capital fluminense com Victor Manrique, filho de Rocio, a esposa dele e a filha do casal, de 15 anos, que estava celebrando o seu aniversário.

Detalhes do acidente

Os destroços da aeronave, um modelo Robinson R44, foram localizados pela equipe do Grupamento de Operações Aéreas. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foram acionados às 11h11 para atender a ocorrência. A ação mobilizou cerca de 40 militares, 11 viaturas e 4 unidades operacionais.

“A aeronave caiu em uma região de mata muito íngreme, com áreas de precipício, onde só é possível trabalhar com técnicas de corda e equipamentos de segurança”, explicou o tenente-coronel Fábio Contreiras.