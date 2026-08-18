Xi defende "autossuficiência" da América Latina em reunião com presidente do Equador na China

China reage a ameaça de tarifa de 100% de Trump e diz que poderá tomar medidas. (Foto: Lintao Zhang / POOL / AFP)

O presidente chinês Xi Jinping realizou conversas com o presidente equatoriano Daniel Noboa, que está em visita de Estado à China nesta terça-feira (18). Segundo comunicado do governo chinês, foi expresso que a China apoia os países latino-americanos na defesa de sua independência e autonomia, na condução da cooperação externa com base em seus próprios interesses e na salvaguarda da paz e da estabilidade regional.

"Noboa afirmou que o Equador valoriza muito a posição e o papel da China e está disposto a sempre ser um bom amigo da China do outro lado do Pacífico", de acordo com a publicação.

"Xi enfatizou que a China sempre defendeu que o status da América Latina e do Caribe como zona de paz não deve ser abalado o caminho de desenvolvimento e revitalização dos países latino-americanos e caribenhos não deve ser interrompido e o direito desses países de escolherem seus parceiros de forma independente não deve ser violado", apontou.

Xi destacou que este ano marca o 10º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica abrangente entre a China e o Equador.

"Independentemente das mudanças no cenário internacional, a China sempre encarou suas relações com o Equador de uma perspectiva estratégica e de longo prazo, e está disposta a trabalhar com o Equador para elevar continuamente as relações bilaterais a novos patamares, de modo a beneficiar ainda mais os povos de ambos os países", destacou a publicação.