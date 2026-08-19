Israel abre investigação sobre morte da menina de 5 anos em Gaza que inspirou filme

Corpo de Rajab foi encontrado em um carro crivado de balas, dias depois de seu último contato, ocorrido durante um telefonema desesperado e de várias horas para o Crescente Vermelho Palestino, em 29 de janeiro de 2024

Atrás de ligações que duraram horas, o caso de Hind Rajab virou símbolo da violência contra civis e agora passa por inquérito criminal (Reprodução / Redes Sociais)

O Exército israelense anunciou, nesta quarta-feira (19), que abriu uma investigação criminal sobre a morte de Hind Rajab, uma menina de cinco anos morta a tiros em Gaza em 2024, um caso que atraiu enorme atenção internacional devido a um filme indicado ao Oscar que conta sua história.

O corpo de Rajab foi encontrado em um carro crivado de balas na Cidade de Gaza, dias depois de seu último contato, ocorrido durante um telefonema desesperado e de várias horas para o Crescente Vermelho Palestino, em 29 de janeiro de 2024.

"Após uma análise das conclusões e devido a supostas falhas na coordenação do deslocamento da ambulância do Crescente Vermelho Palestino, decidiu-se iniciar uma investigação criminal sobre o incidente", declarou o Exército.

A história dessa menina palestina inspirou o premiado filme franco-tunisiano "A Voz de Hind Rajab", que conquistou o Leão de Prata no Festival Internacional de Cinema de Veneza e foi indicado ao prêmio de Melhor Filme Internacional na última cerimônia do Oscar.

O Exército israelense declarou nesta quarta-feira que sua análise do incidente indicou que as tropas "dispararam contra um veículo que se aproximava enquanto dirigia contra o alerta" emitido aos moradores da área.

"Como resultado dos disparos, cinco ocupantes do veículo foram mortos e dois sobreviveram: Hind Rajab e sua prima Layan Hamada", afirmou o comunicado.

O Exército alegou que, após Rajab e Hamada ligarem para os serviços de resgate, uma ambulância do Crescente Vermelho Palestino foi enviada para retirar as vítimas.

"No entanto, segundo as denúncias, ao chegar ao local, a ambulância foi atingida por um projétil disparado em sua direção, resultando na morte dos dois paramédicos que estavam dentro dela", acrescentou.