Helicóptero cai na Índia e deixa 7 mortos dias após acidente aéreo matar 270 pessoas no país

Acidente com helicóptero na Índia (AFP PHOTO / UTTARAKHAND'S STATE DISASTER RESPONSE FORCE (SDRF) / HANDOUT)

Um helicóptero transportando peregrinos hindus caiu no início deste domingo, 15, no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, matando sete pessoas a bordo, disseram autoridades locais. O helicóptero estava a caminho de Guptkashi, um importante local de peregrinação hindu no Himalaia, vindo da cidade templo de Kedarnath, quando caiu.

Segundo autoridades locais, o acidente ocorreu poucos minutos depois da decolagem, em um voo que deveria durar 10 minutos. Ele acontece três dias após um voo da Air India cair do céu e matar pelo menos 270 pessoas no estado de Gujarat, no oeste da Índia.

Na quinta-feira, 12, o Boeing 787 com destino a Londres atingiu um albergue de faculdade médica em uma área residencial da cidade noroeste de Ahmedabad minutos após a decolagem, matando 241 pessoas a bordo e pelo menos 29 em terra. Um passageiro sobreviveu.

Nandan Singh Rajwar, um funcionário local de gestão de desastres disse que autoridades iniciaram uma operação de resgate e busca após o acidente de helicóptero e devem revisar os protocolos operacionais para voos na região.

O helicóptero, operado pela Aryan Aviation, uma empresa privada de serviço de táxi aéreo, caiu em uma área florestal perto da rota de peregrinação de Kedarnath, por volta das 5h30, horário local. Acredita-se que o acidente tenha sido causado por condições climáticas adversas.

Kedarnath abriga um dos quatro santuários de templos hindus mais sagrados e recebe dezenas de milhares de peregrinos a cada ano durante a temporada de verão, muitos dos quais usam serviços de helicóptero devido ao difícil terreno montanhoso.

Em 7 de junho, um helicóptero operando no Vale de Kedarnath fez um pouso de emergência em uma rodovia devido a uma falha técnica logo após decolar. O piloto ficou ferido, mas todos os cinco passageiros a bordo saíram ilesos.

Em 8 de maio, um helicóptero caiu no distrito de Uttarkashi, matando seis pessoas, incluindo o piloto. Uma pessoa sobreviveu.