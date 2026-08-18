Trump diz que não há negociações com o Irã e que bloqueio naval segue em vigor

Presidente norte-americano disse ainda que todas as minas aquáticas na região foram removidas ou detonadas

Donald Trump ( Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (18) que não há "conversas ou negociações" em andamento - nem previstas - com o Irã sobre o conflito no Oriente Médio.

Em publicação na rede Truth Social, Trump disse ainda que o bloqueio naval "permanece em pleno vigor" e que o Estreito de Ormuz - por onde circulava cerca de 20% do petróleo mundial antes do início da guerra - está "aberto e operando". Segundo ele, todas as minas aquáticas na região foram removidas ou detonadas.

