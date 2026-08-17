Irã diz estar perto de concluir acordo com Omã para trânsito de navios em Ormuz

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano disse a jornalistas em Teerã que "foi alcançado um entendimento sobre o mapa da rota de trânsito"

Estreito de Ormuz ( Anadolu via AFP)

O Irã afirmou nesta segunda-feira (17) que chegou a um entendimento com Omã sobre um plano para que navios voltem a transitar pelo Estreito de Ormuz, que separa os dois países, e que agora trabalha com Mascate para finalizar os detalhes de uma declaração conjunta.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, disse a jornalistas em Teerã que "foi alcançado um entendimento sobre o mapa da rota de trânsito".

Ele não deu mais detalhes, mas informações divulgadas anteriormente sugerem que o acordo reabriria o estreito com navios entrando por uma rota mais próxima do litoral iraniano e saindo por uma rota mais próxima do lado omanense. Durante o período provisório, as embarcações fariam a travessia sem cobrança de taxas ou pedágios.

Os Estados Unidos buscam um acordo considerado aceitável para a reabertura do estreito antes de encerrar o bloqueio a portos iranianos, e não estava claro se o entendimento atenderia às expectativas de Washington.

O Irã fechou, na prática, o estreito - por onde passava cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo antes da guerra - depois que Israel e os EUA atacaram o país em 28 de fevereiro.

Baghaei reconheceu que as negociações com Omã avançaram lentamente, "mas tínhamos planejado, e ainda planejamos, concluir o entendimento na forma de um pacote: o mapa mais um comunicado conjunto".

As declarações foram feitas no momento em que expirou o prazo de 60 dias para se chegar a um acordo que encerrasse a guerra, sem sinais de um entendimento entre EUA e Irã. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.