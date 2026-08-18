Terremoto de magnitude 6,1 atinge a Indonésia três dias após tremor que matou mais de 60 pessoas

Não há relato de vítimas ou alertas de tsunami até o momento

O terremoto de magnitude 7,7, ocorrido na madrugada de 15 de agosto, deixou 54 mortos e mais de 100 feridos ( AFP PHOTO / INDONESIA'S NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY)

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a Indonésia nesta terça-feira, 18, três dias após o tremor que deixou pelo menos 68 mortos no país do Sudeste Asiático. A Agência de Meteorologia Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) informou que o terremoto ocorreu às 13h02 no horário local (3h02 em Brasília), a 29 quilômetros de profundidade e a 160 quilômetros a sudoeste de Nias Selatan, na ilha de Sumatra, no oeste do país.

Segundo a agência, não há potencial para tsunami. Até o momento, não há relatos de vítimas.

A Indonésia ainda contabiliza os danos provocados pelo forte tremor que atingiu a região da ilha de Flores, no leste do país, por volta das 6h de sábado, 15, no horário local.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto de magnitude 7,7 ocorreu a 10 quilômetros de profundidade e a 68 quilômetros a noroeste de Ende, na província de Sonda Oriental.

Pelo menos 68 pessoas morreram e 213 ficaram feridas. A Agência Nacional de gestão de Desastres afirmou que mais de 19 mil pessoas estavam abrigadas em tendas, centros de acolhimento e acampamentos improvisados após o tremor danificar pelo menos 4,5 mil casas.

Ainda de acordo com o órgão federal, 122 unidades de saúde, 252 escolas e 84 locais de culto também foram danificados. Alertas de tsunami chegaram a ser emitidos, mas foram posteriormente cancelados.

As autoridades registraram mais de 2,1 mil réplicas até esta terça-feira, mas apenas 70 foram sentidas pelos moradores.

A Indonésia é um arquipélago com mais de 17 mil ilhas e está sujeita a terremotos e erupções vulcânicas devido à sua localização no Círculo de Fogo do Pacífico.

