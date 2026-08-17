Número de mortos pelo terremoto de sábado na Indonésia sobe para 68

Desastre se tornou o mais mortal no país desde o terremoto de 2022, que deixou centenas de mortos em Java Ocidental

Terremoto também deixou mais de uma centena de feridos (JUNI KRISWANTO / AFP)

O número de mortos causados pelo terremoto de magnitude 7,7 na escala de Richter registrado no sábado, 15, na ilha de Flores, no sudoeste da Indonésia, subiu para 68, de acordo com as últimas informações divulgadas nesta segunda-feira, 17, pelas autoridades do país, que estimam em cerca de 13.000 o número de desabrigados.

O terremoto, que também deixou mais de uma centena de feridos, não causou, no entanto, desaparecidos, embora tenha sido seguido por cerca de 1.600 réplicas na província de Nusa Tenggara Oriental, segundo informações da emissora de televisão Kompas.

A situação levou milhares de pessoas a acampar em escolas, delegacias e repartições públicas, em um desastre que se tornou o mais mortal desde o terremoto de 2022, que deixou centenas de mortos em Java Ocidental.

A ONG Save the Children alertou que mais de 8.000 crianças enfrentam interrupções em sua educação devido ao terremoto na região mais ao sul do país, onde correm riscos à sua segurança.

Embora a extensão total da destruição ainda esteja sendo avaliada, mais de 900 residências foram danificadas pelo terremoto e pelas réplicas subsequentes. As infraestruturas públicas essenciais também foram afetadas, entre elas 87 estabelecimentos de ensino e 18 unidades de saúde, o que interrompeu serviços fundamentais para o bem-estar das crianças, conforme lamentado em um comunicado.

"O terremoto ocorreu em um contexto de desafios já existentes, entre eles uma seca provocada pelo El Niño e os riscos vulcânicos persistentes ligados ao monte Lewotobi. O impacto acumulado desses desastres sucessivos ameaça a saúde, a proteção, a educação e o bem-estar psicossocial das crianças", afirma o texto.

Fadli Usman, diretor de Ação Humanitária e Resiliência da Save the Children Indonésia, explicou que "esse terremoto devastador causou enorme sofrimento e danos, ao mesmo tempo em que agravou as vulnerabilidades já existentes provocadas pelos desastres recorrentes em Flores". "As crianças estão entre as pessoas mais expostas ao risco. Proteger seu bem-estar e seu futuro exige mais do que apenas atender às suas necessidades imediatas; exige um investimento sustentável", declarou ele.