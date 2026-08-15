Terremoto na costa da Indonésia mata pelo menos 38 pessoas

Uma equipe de resgate busca vítimas nos escombros ( Arnold Welianto AFP)

Um poderoso terremoto de magnitude 7,7 atingiu a costa da Indonésia no início da manhã deste sábado (15), matando pelo menos 38 pessoas, colapsando edifícios e casas, além de causar pânico em uma região propensa a terremotos mortais. As autoridades disseram que mais de uma dúzia de moradores ficaram feridos.

As autoridades emitiram um alerta de tsunami e pediram para os moradores costeiros se deslocarem para áreas mais altas, mas posteriormente suspenderam o alerta quando a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia informou que o monitoramento não mostrou alterações significativas no nível do mar que representassem uma ameaça às comunidades costeiras.

O Serviço Geológico dos EUA informou que o terremoto atingiu a região de Flores, na Indonésia, com uma profundidade de 10 quilômetros às 5h58 (horário local, 18h58 de ontem em Brasília). Seu epicentro foi a 68 quilômetros ao norte-noroeste da cidade de Ende, na província de East Nusa Tenggara. O terremoto inicial foi seguido por vários tremores secundários.

O chefe da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Suharyanto, disse que os socorristas recuperaram pelo menos 38 corpos, principalmente nas três regiões devastadas de Sikka, Manggarai e East Manggarai, incluindo 16 corpos que foram retirados de um deslizamento de terra na vila de Reok, em Manggarai. Pelo menos 13 pessoas foram levadas para hospitais próximos, incluindo duas com ferimentos graves.

