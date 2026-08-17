União Europeia coordena a entrega da ajuda dos Estados-membros à Colômbia após o terremoto

Por meio do Mecanismo de Proteção Civil da UE, vários países enviaram itens de primeira necessidade; Ao menos 290 pessoas perderam a vida no terremoto da última semana

Von der Leyen, afirmou que "a Europa se solidariza com o povo colombiano" e que "em momentos de tragédia, a solidariedade se traduz em ação" (Olivier Hoslet/AFP)

A União Europeia está coordenando a ajuda humanitária e os recursos de emergência que os Estados-membros estão oferecendo à Colômbia para tentar amenizar as consequências do terremoto de magnitude 7,4 que abalou o noroeste do país na última segunda-feira e que deixou pelo menos 290 mortos.

Por meio do Mecanismo de Proteção Civil da UE, vários países enviaram itens de primeira necessidade, como a Suécia, que enviou 150 barracas e 360 cobertores; a Alemanha, que contribuiu com 3.000 utensílios de cozinha e 2.500 filtros de água; ou o Luxemburgo, que ofereceu outras 79 barracas.

O Centro de Coordenação de Resposta a Emergências da Comissão Europeia está coordenando toda essa assistência e sua entrega à Colômbia e, além disso, a Comissão enviou ao país um coordenador de Resposta Rápida para apoiar a organização do Mecanismo de Proteção Civil da UE e a assistência humanitária no local.

A assistência em matéria de proteção civil complementa os 2,1 milhões de euros em fundos humanitários de emergência anunciados pela Comissão Europeia no último dia 12 de agosto. Os parceiros humanitários da UE estão fornecendo assistência médica, de abastecimento de água, saneamento e higiene, bem como abrigo, alimentos, proteção e ajuda financeira às comunidades afetadas, conforme detalhado pelo Executivo comunitário.

A ajuda da UE foi mobilizada logo nas primeiras horas após o terremoto. A Comissão também ativou o serviço de cartografia por satélite Copernicus para apoiar as operações de resgate e realizar avaliações iniciais dos danos.

"A UE SE SOLIDARIZA COM A COLÔMBIA"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que "a Europa se solidariza com o povo colombiano" após o "devastador terremoto", destacando que "em momentos de tragédia, a solidariedade se traduz em ação".

"Estamos enviando barracas, filtros de água, alimentos e outros suprimentos essenciais para apoiar as comunidades necessitadas. Nos solidarizamos com o povo colombiano durante esta emergência e na recuperação que se aproxima", afirmou em declarações divulgadas em um comunicado.

Por sua vez, a comissária europeia para a Preparação e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, lamentou que "a Colômbia enfrente perdas imensas" e que, por isso, "a Europa apoia firmemente seu povo".

"Desde o primeiro momento do terremoto, mobilizamos todos os recursos ao nosso alcance: financiamento humanitário, cartografia por satélite, abrigos de emergência e assistência técnica no local. Essa é a solidariedade europeia em ação", destacou ela.