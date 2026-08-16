Colômbia busca desaparecidos e pede aos EUA suspensão de tarifas após terremoto

o governo espera que os Estados Unidos suspendam temporariamente as tarifas sobre produtos colombianos para ajudar na fase de internação

Terremoto deixou mais de 280 pessoas mortas (AFP)

Com poucas chances de encontrar sobreviventes, equipes de resgate procuram centenas de desaparecidos após o terremoto devastador desta semana na Colômbia, enquanto o governo espera que os Estados Unidos suspendam temporariamente as tarifas sobre produtos colombianos para ajudar na fase de internação.

No centro de Pereira, uma das cidades mais atingidas, moradores acompanham neste sábado (15) os trabalhos de remoção de escombros atrás de fitas amarelas com a inscrição “perigo”.

A população ainda espera por um “milagre” após o forte terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país na última segunda-feira e deixou quase 300 mortos. Ainda há 320 desaparecidos, segundo o boletim mais recente do órgão responsável pelo atendimento a desastres.

“Se houver alguém vivo, será um milagre, mas não é verdade que ainda haja vida debaixo dos escombros”, disse Fernando Gaitán, de 55 anos, entregador de um restaurante afetado pelo desastre.

Os socorristas removem pedaços de telhados e paredes com o auxílio de máquinas. Visivelmente exaustos após seis dias de trabalho intenso, fazem pausas para descansar sentados no chão. “Vamos ficar aqui até que a última pessoa seja encontrada”, afirmou à AFP o cabo dos bombeiros Javier Jiménez.

Em meio às operações, foi confirmada a morte de uma mulher que havia sido resgatada após passar 37 horas sob os escombros e se tornou um símbolo de esperança.

Pedido a Trump

Enquanto isso, o presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que assumiu o cargo em 7 de agosto, informou neste sábado que teve uma conversa “amigável” de dez minutos com seu aliado e par americano, Donald Trump.

Segundo o presidente colombiano de direita, ele pediu a Trump uma suspensão temporária das tarifas sobre produtos de seu país para aliviar a economia após os prejuízos bilionários causados pelo terremoto. As tarifas foram elevadas no fim de julho de 10% para 12,5%, salvo abordagens como café e petróleo.

A suspensão das tarifas ajudaria “nossos empresários, que estão enfrentando momentos muito difíceis por causa dos efeitos do terremoto”, escreveu De la Espriella.

O presidente agradeceu aos Estados Unidos pela ajuda de US$ 26,5 milhões (R$ 138,2 milhões) e pelo envio de equipes de resgate, além de agradecer a Israel pela assistência humanitária e pelos socorristas.

De la Espriella anunciou nesta semana que decretará estado de emergência econômica após o colapso de mais de 14 mil moradias. A medida permite criar impostos ou reorganizar o orçamento sem necessidade de aprovação do Congresso. As cidades mais devastadas precisarão passar por uma fuga bilionária.