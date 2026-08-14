Banco Mundial mobiliza mais de 172 milhões de euros em resposta ao terremoto na Colômbia

Montante faz parte de uma "resposta integral" a ser implementada em conjunto com o governo de Abelardo de la Espriella e "seus parceiros de desenvolvimento"

O Banco Mundial também está colaborando com bancos de desenvolvimento, instituições financeiras e o setor privado da Colômbia "canalizando financiamentos" para as comunidades afetadas (AFP)

O Banco Mundial anunciou nesta sexta-feira (14) um desembolso de 200 milhões de dólares (mais de 172 milhões de euros) como resposta de emergência ao terremoto de magnitude 7,4 registrado no início desta semana no noroeste da Colômbia, que já deixou, até o momento, mais de 280 mortos e 3.900 feridos

O grupo esclareceu em um comunicado que esse montante faz parte de uma "resposta integral" a ser implementada em conjunto com o governo de Abelardo de la Espriella e "seus parceiros de desenvolvimento", com o objetivo tanto de atender às necessidades "imediatas" quanto de "estabelecer as bases" para a recuperação do país latino-americano.

Nesse sentido, a instituição colocou em operação uma ferramenta - Avaliação Rápida Global de Danos por Terremotos (GRADE, na sigla em inglês) - para fornecer às autoridades colombianas uma "avaliação precoce das perdas econômicas", o que ajudaria a "priorizar a ajuda".

O Banco Mundial, que reafirmou que "apoia a Colômbia e mantém seu compromisso de apoiar a recuperação do país", também está colaborando com bancos de desenvolvimento, instituições financeiras e o setor privado da Colômbia com o objetivo de "canalizar financiamento" para as comunidades afetadas pelo terremoto, incluindo a saúde pública, a habitação e as pequenas e médias empresas.

As autoridades colombianas elevaram nesta sexta-feira para 285 o número de mortos e para 3.975 o de feridos em consequência do terremoto, enquanto outras 354 pessoas continuam desaparecidas.

Este terremoto, com epicentro a cinco quilômetros da localidade de San José del Palmar, no departamento de Chocó, deixou um total de 102.105 pessoas afetadas e 44.936 famílias prejudicadas.

