Trump ameaça bombardear Omã caso o país assine acordo com Irã

Presidente norte-americano também disse à Fox News que o Irã deve "hastear a bandeira branca e se render"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear o Omã se o país "se intrometer" no acordo com o Irã sobre o Estreito de Ormuz, e instou Teerã a se render.

"Se Omã se intrometer, vamos bombardeá-los e destruí-los", disse Trump ao jornalista da Fox News Trey Yingst, ao fazer referência às negociações em andamento entre Omã e Irã para controlar o Estreito de Ormuz, paralelas às aproximações realizadas pelos Estados Unidos.

Trump também destacou que o Irã deveria "hastear a bandeira branca e se render", segundo uma mensagem publicada por Yingst no X a respeito de sua entrevista com o presidente.