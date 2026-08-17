Trump ameaça bombardear Omã caso o país assine acordo com Irã
Presidente norte-americano também disse à Fox News que o Irã deve "hastear a bandeira branca e se render"
Publicado: 17/08/2026 às 11:57
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear o Omã se o país "se intrometer" no acordo com o Irã sobre o Estreito de Ormuz, e instou Teerã a se render.
"Se Omã se intrometer, vamos bombardeá-los e destruí-los", disse Trump ao jornalista da Fox News Trey Yingst, ao fazer referência às negociações em andamento entre Omã e Irã para controlar o Estreito de Ormuz, paralelas às aproximações realizadas pelos Estados Unidos.
Trump também destacou que o Irã deveria "hastear a bandeira branca e se render", segundo uma mensagem publicada por Yingst no X a respeito de sua entrevista com o presidente.
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