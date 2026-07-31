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Itália suspende livre circulação com Espanha após onda migratória em Ceuta

Cerca de 60 mil migrantes do Marrocos entraram em Ceuta, enclave espanhol no norte da África

AFP

Publicado: 31/07/2026 às 17:54

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Milhares de migrantes atravessaram a nado do Marrocos para o enclave de Ceuta,l no norte da África, durante a noite/Jorge Guerrero/AFP

Milhares de migrantes atravessaram a nado do Marrocos para o enclave de Ceuta,l no norte da África, durante a noite (Jorge Guerrero/AFP)

A chegada de cerca de 60 mil migrantes do Marrocos ao enclave espanhol de Ceuta, que Madri considerou um "ataque" à sua integridade territorial, provocou uma crise na União Europeia nesta sexta-feira (31), ao ponto de a Itália fechar temporariamente seu espaço de livre circulação com a Espanha.

Ao menos 34 pessoas morreram na tentativa de chegar ao enclave, segundo o governo local. Desde o começo da semana, centenas de pessoas começaram a chegar a Ceuta, tanto a nado quanto pulando as cercas instaladas na fronteira, em sua maioria homens jovens e adolescentes.

Mas, a partir da madrugada de quinta-feira (30), e em apenas algumas horas, a maré humana se multiplicou até chegar a cerca de 60 mil pessoas. Segundo o governo espanhol, a grande maioria delas (cerca de 48 mil) já tinha retornado ao Marrocos.

Trata-se de uma das piores crises nos últimos anos nesta cidade autônoma de 84 mil habitantes.

Vários países europeus reagiram com firmeza diante desta crise migratória, a começar pela Itália, que anunciou a suspensão temporária do acordo de livre circulação (tratado Schengen) com a Espanha, com o apoio da Finlândia e da Dinamarca.

"A suspensão temporária de Schengen é uma decisão necessária para proteger a segurança dos nossos cidadãos e defender as fronteiras da Europa", escreveu o ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, no X.

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Contactado pela AFP, o Ministério do Interior da Itália confirmou que o país fechou seus pontos de entrada com a Espanha por mar e ar, mas detalhou que a medida não terá impacto nas viagens de espanhóis e europeus à Itália.

Os controles nas fronteiras aéreas e marítimas com a Espanha serão "específicos" e só afetarão os cidadãos não europeus que chegarem da Espanha, especificou a pasta.

A medida permanecerá em vigor durante um mês a partir do sábado, acrescentou.

"Chega de confusão"
O ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares, reagiu no X.

A integridade do espaço Schengen "está absolutamente garantida" porque a maioria dos migrantes que entrou no enclave espanhol de Ceuta retornou para o Marrocos.

"Não é possível trasladar-se de Ceuta e Melilla à Península sem se identificar em um controle policial", acrescentou no X. "Chega de confusão mal-intencionada", escreveu o ministro.

O alcance da medida não está claro. Juristas consultados pela AFP asseguraram que não é possível aplicá-la sob o marco legal vigente.

Em Washington, o presidente americano, Donald Trump, qualificou as imagens como "terríveis". "Assim estaremos nós dentro de três anos se o lado errado vencer", disse à Fox News a meses das eleições de meio de mandato, em novembro, para as quais as pesquisas apontam vantagem dos democratas.

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou sua "solidariedade" com a Espanha, enquanto o governo anunciou que multiplicará por cinco o efetivo policial na fronteira com o país vizinho.

"Não é tempo de dividir, é tempo de seguir construindo uma UE forte e unida", reagiu o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, em resposta às críticas, em mensagem no X na qual lembrou que há outros pontos da União Europeia por onde imigrantes entram de forma ilegal.

"Senti medo desde o começo. A sensação é como na pandemia, que é melhor ficar trancada em casa do que do lado de fora", disse à AFP Yolanda Moreno, de 56 anos.

Juan Jesús Vivas, presidente da cidade autônoma, lamentou o que chamou de uma resposta "tardia e insuficiente" do governo central e afirmou que "suportar essa pressão é absolutamente impossível".

Nas ruas de Ceuta, um território de 18,5 km², os comércios estavam fechados, e a confederação empresarial local recomendou mantê-los desta forma "até que a segurança esteja garantida".

Uma jornalista da AFP viu policiais ameaçando migrantes com cassetetes, indicando o caminho em direção à fronteira com o Marrocos. "Vão embora!", disse um dos agentes a um pequeno grupo no Paseo del Revellín, no centro da cidade.

Também nesta sexta-feira, centenas de moradores de Ceuta protestaram em frente à Prefeitura, repetindo o lema "Ceuta unida jamais será vencida!".

Alguns gritavam "Vamos para cima deles!" e insultavam o primeiro-ministro espanhol, que chegou na manhã desta sexta-feira ao enclave.

Crise diplomática
Ao chegar, Sánchez qualificou o episódio de um "ataque à integridade territorial" e acusou as "máfias de traficantes" de serem as responsáveis.

Em Castillejos, cidade marroquina muito próxima a Ceuta, Abdelhakim contou à AFP ter caminhado 14 km pelas montanhas para chegar ao território espanhol, mas não conseguiu entrar.

"Disseram para passarmos pelo mar. Mas eu me vi completamente submerso e vi dois jovens (...) morrerem diante dos meus olhos", disse. "Então voltei atrás e me lembrei que tenho dois filhos".

Ceuta , Espanha , itália , migração
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