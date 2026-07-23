Países da UE chegam a acordo para impor novas sanções à Rússia

Novo pacote mantém limite de preço do petróleo bruto exportado pela Rússia a 44 dólares por barril (R$ 222)

Presidente russo, Vladimir Putin (AFP)

Os países da União Europeia (UE) chegaram a um acordo na manhã desta quinta-feira (23) em Bruxelas para impor novas sanções à Rússia após semanas de negociações, informaram fontes diplomáticas.

Este 21º pacote de medidas tem como objetivo, entre outras coisas, prorrogar por um ano um mecanismo que limita o preço do petróleo bruto exportado pela Rússia a 44 dólares por barril (R$ 222).

Isso permite reduzir a receita petrolífera da Rússia, que financia grande parte de sua guerra contra a Ucrânia.

Este novo pacote, fruto de semanas de negociações, teve de ser suavizado em relação à proposta inicial de Bruxelas.

Foi necessário adaptá-lo para dissipar as reticências da Grécia em relação ao gás natural liquefeito (GNL). Atenas defendia que a UE autorizasse suas empresas a transportar GNL, desde que para clientes fora da Europa.

Esses transportes de gás para países terceiros serão autorizados excepcionalmente nos contratos celebrados antes de 24 de fevereiro de 2022, quando Moscou iniciou a invasão da Ucrânia.

O pacote também proíbe transações voltadas ao setor financeiro russo, inclui medidas contra as criptomoedas e mira petroleiros da "frota fantasma" usada pela Rússia para transportar, sob bandeiras falsas, energia e outras mercadorias.