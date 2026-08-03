Drone ucraniano provoca sete mortes e deixa 40 feridos em praia russa

Banhistas que lotavam a praia capturaram o momento em que o drone militar atingiu o local

Entre as vítimas estão três crianças, tendo 21 dos feridos sido hospitalizados. ( Foto: STRINGER / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas em um ataque hoje a uma praia em Arkhipo-Osipovka, cidade turística de Gelendzhik, região de Krasnodar, no sul da Rússia.

Os banhistas que lotavam a praia capturaram o momento em que o drone militar atingiu o local. Por sua vez, os turistas e residentes relataram também que não ouviram sirenes de alerta antes do ataque.

Segundo as autoridades locais, entre as vítimas estão três crianças, tendo 21 dos feridos sido hospitalizados. O governador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, qualificou o incidente como uma tragédia e afirmou que a investida teve como alvo infraestruturas civis.

O ataque com um drone militar que explodiu no balneário russo foi atribuído por Moscou a Ucrânia, mas o governo de Kiev ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. A Ucrânia mantém sua posição tradicional de não assumir autoria imediata de ataques em solo russo. Mas, canais militares ucranianos sugerem que o drone caiu por causa de interferência de guerra eletrônica russa, enquanto analistas indicam que o alvo provável era a base naval de Novorossiysk, a cerca de 40 km de Gelendzhik.

Já a zona de Arkhipo-Osipovka é um destino popular de férias para russos devido às restrições de viagem para o estrangeiro.