Erupção de vulcão na Guatemala deixa centenas de deslocados

Vulcão é considerando o mais ativo da América Central

Vulcão Fuego entrou em erupção em Alotenango, a cerca de 65 quilômetros a sudoeste da cidade da Guatemala (Johan Ordonez/AFP)

Centenas de pessoas permaneciam em refúgios nesta terça-feira (4), após serem retiradas de suas aldeias na base do Vulcão de Fogo, a 35 km da capital da Guatemala, após uma forte erupção que forçou as autoridades a declararem alerta máximo na região.

O vulcão, considerado o mais ativo da América Central, entrou em fase eruptiva na manhã de segunda-feira (3) e, durante a noite, aumentou sua intensidade com a expulsão de lava, além de grandes colunas de gases e cinzas.

"Já nos acostumamos a ter o vulcão sempre ativo, mas agora foi demais", disse à AFP Sonia Vásquez, de 50 anos, moradora do povoado El Porvenir, que passou a noite em um albergue.

A Coordenação Nacional para a Redução de Desastres (Conred) declarou alerta vermelho, de máxima periculosidade, em três departamentos vizinhos ao vulcão, com 3.763 metros de altitude.

Cerca de 1,6 milhão de pessoas moram na área compreendida por Sacatepéquez, Chimaltenango e Escuintla, onde até o momento não foram reportadas vítimas.

No entanto, a queda de cinzas afeta cinco municípios por enquanto.

O aeroporto internacional da Cidade da Guatemala permanece operacional e uma estrada que vai até Antigua, principal destino turístico do país, foi reaberta.

"Saímos correndo"

Alejandro García, outro morador de El Porvenir, contou à AFP que o vulcão amanheceu muito ativo na segunda-feira e "de noite deram o alerta de que era preciso sair".

"Saímos correndo com medo" ao ver a lava descendo pelas ladeiras do vulcão, disse à AFP.

Camas improvisadas foram dispostas no salão de San Juan Alotenango. Muitos saíram de casa apenas com um punhado de roupas e comida.

Os moradores lembram a forte erupção de 3 de junho de 2018, que arrasou a comunidade e deixou 215 mortos e um número similar de desaparecidos.

A secretária-executiva da Conred, Claudinne Ogaldes, pediu às famílias na área de risco para se dirigirem voluntariamente aos abrigos.

"Vão encontrar atenção, acompanhamento e condições seguras, enquanto continua a atividade vulcânica", acrescentou no X.

Desde a noite de segunda-feira, a Conred mantinha o alerta laranja em nível nacional, anterior ao vermelho, para que todas as instituições públicas estivessem preparadas.

O Instituto de Vulcanologia (Insivumeh) afirmou, nesta terça-feira, que persiste o risco de deslizamento de material incandescente do flanco sul do vulcão.

O Ministério da Educação suspendeu as aulas em comunidades de três municípios próximos ao vulcão.

"Se houvesse a possibilidade de mudar de casa, seria melhor, porque a gente fica com esse medo de que, como o vulcão não avisa, de repente começa a entrar em erupção", disse Lidia Ortiz, de 40 anos, no abrigo de Alotenango.

Queda de cinzas

Os vulcanologistas explicaram que, na segunda-feira, foi produzida uma fonte de lava de 200 a 300 metros de altitude acima da cratera e que a coluna de cinzas passou de 7 mil metros.

Além disso, alertaram para a dispersão das cinzas a altitudes entre 5 mil e 6 mil metros, que se deslocam a distâncias de até 130 km na direção oeste. Este material costuma ser muito prejudicial para a saúde, os cultivos e os animais.

Segundo as autoridades, desde o início da erupção foram registrados 34 sismos, a maioria com epicentro no oceano Pacífico, assim como em setores próximos da costa de Escuintla.

As erupções mais recentes do Vulcão de Fogo ocorreram em fevereiro passado e em junho de 2025, que forçou a retirada de cerca de 800 pessoas.

Em 1932, uma erupção do Vulcão de Fogo lançou cinzas que chegaram a El Salvador (a 125 km de distância) e Honduras (a 175 km).

Situado a 65 km por terra da capital, o Vulcão de Fogo fica entre os departamentos de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez, vizinhos da província de Guatemala, e é um dos três vulcões ativos do país, juntamente com o Pacaya (sul) e o Santiaguito (oeste).