Vídeo: No Havaí, lava derruba câmera que gravava vulcão em erupção

Localizado na área fechada do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, o Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo e está em erupção desde o dia 23 de dezembro de 2024 (Reprodução/Reuters)

O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em nova fase de erupção neste sábado (6). As lavas chegaram a derrubar uma câmera remota instalada pelo Observatório de Vulcões do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O vulcão está em atividade há quase um ano.

Segundo informações divulgadas pelo G1, o USGS disse que foi surpreendido pela velocidade com que a atividade vulcânica do Kilauea avançou no dia.

De acordo com o observatório norte-americano, fontes de lava contínuas, com até 30 metros de altura, surgiram de forma repentina. O vídeo mostra o momento em que a câmera é atingida, mas continua gravando.

Localizado na área fechada do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, o Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo e está em erupção desde o dia 23 de dezembro de 2024.