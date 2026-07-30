EUA lamenta ter apresentado mapa incorreto da África em conferência no Rio

Participantes da conferência divulgaram o erro em mensagens nas redes sociais

Diretora executiva do UNAIDS, Winnie Byanyima, fala durante uma coletiva de imprensa antes da 26ª Conferência Internacional sobre AIDS no Rio de Janeiro (Pablo Porciuncula/AFP)

O Departamento de Estado dos Estados Unidos lamentou, nesta quinta-feira (30), a apresentação de um mapa da África repleto de erros durante uma conferência sobre a Aids no Brasil.

"Assumimos total responsabilidade pela confusão e pelas informações incorretas que isso possa ter causado aos participantes, incluindo nossos parceiros africanos", declarou um porta-voz do Departamento de Estado.

A delegação americana utilizou uma série de slides durante a 26ª Conferência Internacional sobre Aids, no Rio de Janeiro, no início desta semana, em que seis países africanos apareciam em posições incorretas.

A Nigéria, por exemplo, aparecia no centro do continente, sem acesso ao mar, enquanto Moçambique foi colocado no Chifre da África e a Costa do Marfim no sul do continente.

Participantes da conferência divulgaram o erro, inicialmente noticiado pela agência de notícias Reuters, em mensagens nas redes sociais.

O Departamento de Estado explicou que um integrante da equipe que estava no local modificou rapidamente a apresentação de slides pouco antes da exposição sobre a ajuda dos Estados Unidos na área de saúde ao redor do mundo.

Apesar disso, os Estados Unidos destacaram os intercâmbios "substanciais e construtivos" realizados durante a conferência.

Os Estados Unidos reduziram drasticamente seu orçamento de ajuda internacional desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca no ano passado.

Apesar desses cortes maciços, os Estados Unidos continuam sendo a origem de 74% do financiamento público destinado ao combate ao HIV no mundo, segundo um relatório do Unaids publicado por ocasião da conferência no Rio de Janeiro.