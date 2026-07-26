Milei acusa Brasil, México e democratas dos EUA de financiar 'campanha anti-argentina'

O presidente da Argentina ainda afirmou que "s cabeças progressistas que não querem que as ideias da liberdade funcionem".

Associações expressaram preocupação diante da medida tomada pelo presidente Javier Milei (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O presidente argentino, Javier Milei, em plena tensão no fim de semana com autoridades brasileiras, acusou, neste domingo (26), o governo do Brasil, mas também o México e o Partido Democrata dos Estados Unidos de financiar uma "campanha anti-argentina".

As declarações foram uma aparente alusão às críticas dirigidas contra o país e sua seleção, à margem da Copa do Mundo de futebol.

"Quem pôs mais dinheiro nesta campanha anti-argentina... O governo do Brasil. Vinte e cinco por cento dos recursos saíram do governo do Brasil", afirmou Milei, em entrevista à rádio local Mitre, em apresentar provas. "E depois vêm me falar de ingerência".

Além disso, acrescentou, esta campanha foi "financiada... pelo México, pelo Partido Democrata dos EUA, bom, quem são?... São as cabeças progressistas que não querem que as ideias da liberdade funcionem".

Com informações do Estadão Conteúdo