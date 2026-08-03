Trump diz que o Irã deve escolher entre "acordo" ou "rendição total"

Fala do presidente dos EUA foi feita após Teerã negar que esteja negociando com os Estados Unidos

Presidente dos EUA, Donald Trump ( MANDEL NGAN / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (3), que o Irã deve escolher entre um "acordo" ou a "rendição total", depois que Teerã negou que esteja negociando com os Estados Unidos.

“Nada chega ao Irã, a menos que queiramos que chegue, e nada chegará, a menos que se alcance um Acordo ou uma Rendição Total”, anunciou Trump em sua plataforma, Truth Social.

Trump também chamou a liderança iraniana de "duas caras" ao comentar os pedidos, seguidos pela rejeição, de Teerã para negociações.

"Eles pedem uma reunião, alguns diriam 'imploram', as conversas começam, com mais agendadas para o futuro imediato, e eles dizem abertamente e com orgulho, que não estão tendo nenhuma discussão e que estão lidando apenas com Omã", reclamou Trump na Truth Social.

O Irã reagiu nesta segunda-feira à declaração de Trump de que novas conversas seriam iniciadas para reduzir o conflito no Oriente Médio, após ele anunciar que, por ora, adiará novos ataques em larga escala que havia ameaçado lançar contra o país.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, disse que as únicas tratativas em andamento ocorrem com Omã e estão focadas apenas em estabelecer uma rota temporária para garantir a navegação segura pelo Estreito de Ormuz.

Controle de Ormuz

Donald Trump também comentou ser falsa a retórica de que o Estreito de Ormuz está sendo controlado pelo regime islâmico e que "nada passa para o Irã" sem o aval dos EUA - a menos que um acordo, ou "rendição total", seja alcançado. Segundo ele, Ormuz está sendo controlado pela Marinha americana.

"Quer o Irã queira admitir ou não, estamos, de fato, falando de uma solução para um problema que eles causaram, por décadas. É muito simples, O IRÃ NUNCA TERÁ UMA ARMA NUCLEAR!", acrescentou.