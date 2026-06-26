Israel e o Líbano assinam acordo-quadro com os EUA

O secretário de Estado americano, Marco Rubio (Heather Diehl/Getty Images/AFP )

Nesta sexta-feira (26), o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na presença dos embaixadores de Israel e do Líbano, anunciou a assinatura de um acordo-quadro entre os países. "Temos o prazer de anunciar um acordo-quadro entre o Governo soberano do Líbano e o Governo de Israel, com a mediação e o apoio dos Estados Unidos. É um primeiro passo rumo à paz”, saudou o chefe da diplomacia dos EUA.

Os detalhes do acordo não foram revelados pormenores sobre o acordo, que foi assinado por Yechiel Leiter, embaixador de Israel nos Estados Unidos, e por Nada Hamadeh, embaixadora do Líbano nos Estados Unidos.

Após meses de conflito entre forças israelenses e o grupo militante libanês Hezbollah, o acordo-quadro visa principalmente à promoção da paz entre Israel e o Líbano. Este tipo de acordo-quadro é um instrumento diplomático que estabelece as bases e diretrizes do deve ser feito na relação entre as partes. Há concordância com os objetivos centrais, mas detalhes específicos e regras práticas são determinados em negociações futuras.

Segundo declarações de Hamadeh, este acordo-quadro é um primeiro passo no caminho para restaurar a soberania e a integridade territorial libanesas, garantir uma cessação permanente e definitiva das hostilidades, permitir que o seu povo regresse às suas terras e que todos os libaneses vivam em paz, segurança e prosperidade.

“O principal objetivo deste acordo é a promoção da paz entre os dois países. Uma paz verdadeira, em que ambos os países viverão em segurança, onde a soberania de Israel e do Líbano será respeitada, honrada e protegida. Neste acordo-quadro trilateral baseado no desempenho, o Irã está de fora. O Hezbollah está de fora. E o caminho para a paz entre Israel e o Líbano está aberto" afirmou Leiter.

No entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já avisou que o exército do seu país permanecerá no sul do território libanês até que o grupo xiita Hezbollah, aliado do Irã, entregue as suas armas.

O mais recente conflito teve inicio quando o Hezbollah lançou ataques com contra Israel, poucos dias depois do começo da ofensiva militar israelense e norte-americana contra o Irã. . Em retaliação, Tel Aviv desencadeou uma operação terrestre no Líbano, ampliando a sua ocupação e controle sobre partes do território, desenvolvendo uma zona-tampão.

Desde março, os ataques israelenses no Líbano causaram a morte de mais de quatro mil pessoas e uma destruição do sul do Líbano em alta escala. Durante o mesmo período, os confrontos resultaram também na morte de, pelo menos, 37 militares israelenses no Líbano e no norte de Israel.